Il forte maltempo ha colpito duramente il territorio tortonese nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto, portando con sé pioggia molto intensa e violente raffiche di vento. L’episodio più eclatante si è verificato proprio a Tortona, sulla collina del castello, dove un gigantesco pioppo alto circa 20 metri è stato letteralmente abbattuto dalla furia degli elementi. Per i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento è stata una giornata di lavoro incessante e provante, gestita con grande prontezza per mantenere la situazione sotto controllo.

Il crollo del gigante di 20 metri in strada Bedolla

Come richiesto dalle dinamiche dell’evento, la massima attenzione si è concentrata in strada Bedolla. Qui, il vento ha fatto cadere un pioppo imponente, caratterizzato da un’altezza di una ventina di metri e da un tronco con un diametro superiore al metro.

Fortunatamente il crollo dell’albero non ha provocato danni a persone o a cose, ma la situazione richiede un intervento rapido. I pompieri hanno infatti messo subito in allerta il Comune: se il grande tronco non verrà prontamente rimosso, in caso di future piogge potrebbe ostruire il deflusso dell’acqua creando una sorta di “diga”, con il grave pericolo di causare danni importanti. I tecnici comunali si sono già recati sul posto per un sopralluogo e nella giornata di domani dovrebbero predisporre le operazioni necessarie per tagliare e rimuovere il fusto.

Blackout a Villaromagnano e disagi sulle strade

La tempesta pomeridiana non ha risparmiato i comuni limitrofi, richiedendo interventi su più fronti:

Villaromagnano: poco dopo le 17:00, diversi rami sono precipitati su una cabina elettrica, provocando un blackout che ha lasciato senza energia tutto il paese per diverse ore. La corrente è tornata solo in seguito all’intervento dei tecnici Enel, che hanno potuto operare dopo che i pompieri avevano provveduto a rimuovere i rami.

poco dopo le 17:00, diversi rami sono precipitati su una cabina elettrica, provocando un blackout che ha lasciato senza energia tutto il paese per diverse ore. La corrente è tornata solo in seguito all’intervento dei tecnici Enel, che hanno potuto operare dopo che i pompieri avevano provveduto a rimuovere i rami. Volpedo: la caduta di un grosso ramo sulla carreggiata ha provocato alcuni disagi alla circolazione stradale.

la caduta di un grosso ramo sulla carreggiata ha provocato alcuni disagi alla circolazione stradale. Tortona: si sono registrati ulteriori interventi minori per rami caduti e pali resi pericolanti dal vento.

Un doveroso ringraziamento ai Vigili del Fuoco

Non si segnalano, per fortuna, feriti o danni significativi a beni e proprietà. L’intera emergenza è stata gestita al meglio dai Vigili del Fuoco, la cui giornata era peraltro iniziata già al mattino con un intervento in strada Viola per spegnere un classico incendio estivo di sterpaglie. A loro va il sentito ringraziamento della comunità per l’enorme lavoro svolto in queste ore e per aver garantito la sicurezza di tutti.

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FOTO DI REPERTORIO