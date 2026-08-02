Per decenni la scatola è stata considerata l’ultimo anello della catena produttiva, un contenitore da riempire e spedire. Oggi le aziende più attente hanno capito che quel contenitore parla: comunica un marchio, trasmette valori, costruisce un rapporto con chi lo riceve. In questo cambio di prospettiva si colloca il lavoro di Salco, scatolificio di Dosson di Casier, in provincia di Treviso, che da oltre mezzo secolo interpreta l’imballo come uno strumento al servizio della comunicazione dei propri clienti.

L’idea è semplice e insieme impegnativa: ogni imballo può diventare un’occasione per raccontare qualcosa. Una confezione ben progettata protegge il prodotto e, allo stesso tempo, veicola l’identità di chi lo produce. Su questa convinzione l’azienda veneta ha costruito il proprio modo di lavorare, mettendo la progettazione al centro di ogni commessa.

Dietro ogni imballo c’è un’idea di comunicazione

C’è una domanda che precede ogni progetto: cosa deve dire questa confezione a chi la riceve? La risposta orienta tutto il resto, dai materiali alla forma, dalla grafica alle finiture. Guardare all’imballo come a un messaggio cambia il modo di affrontare il lavoro fin dal primo schizzo.

È la prospettiva che guida Salco nella progettazione dei suoi imballi. L’azienda trevigiana sviluppa packaging personalizzato per settori diversi, dalla moda all’alimentare, dall’occhialeria alla cosmetica, con un ufficio tecnico interno che traduce le esigenze del cliente in soluzioni su misura. Ogni progetto parte dal significato che l’imballo deve trasmettere, prima ancora che dalla sua struttura. La scatola diventa così un punto di incontro tra funzione e comunicazione, dove la protezione del prodotto e il racconto del marchio convivono nello stesso oggetto.

Ascolto e progetto: la visione che parte dal cliente

La visione di un imballo che comunica si traduce in un metodo preciso. Prima del disegno viene l’ascolto: capire il prodotto, il mercato di destinazione, il pubblico a cui si rivolge, i valori che il marchio vuole trasmettere. Solo dopo questa fase prende forma il progetto, con prototipi, prove e regolazioni successive.

Questo approccio richiede tempo e competenza, e fa dell’ascolto il vero punto di partenza di ogni lavoro. Salco opera come partner progettuale, affiancando il cliente dalla prima idea fino alla produzione. Ogni commessa diventa un percorso condiviso, in cui l’imballo prende forma intorno alle reali esigenze di chi lo utilizzerà. La personalizzazione, in questa logica, è la conseguenza naturale di un ascolto fatto bene.

Il territorio e le persone dietro un modo di lavorare

Dietro ogni progetto ci sono un luogo e delle persone. Salco è nata nel 1967 dalle famiglie Bramezza e Zorzi, e ha costruito la propria identità nel tessuto produttivo del Nord-Est, un territorio dove la cultura del fare e l’attenzione al cliente sono radicate da generazioni. Il passaggio generazionale a Giorgio Bramezza e Gianluca Zorzi ha dato continuità a questo patrimonio.

Lo stabilimento di Dosson di Casier riunisce quattordicimila metri quadri di superficie produttiva, sei linee automatiche e un reparto di cartotecnica, e il vero motore resta il gruppo di persone che progetta e realizza gli imballi. La crescita dell’azienda si è sempre appoggiata sulla valorizzazione delle competenze interne e sul lavoro di squadra. L’organizzazione segue una logica lean, orientata al miglioramento continuo, dove ogni fase del processo dialoga con la successiva. È in questo ambiente che una visione astratta diventa un imballo concreto.

Dal prodotto industriale al racconto di marca

La forza di questa impostazione si vede quando l’imballo incontra il mercato. Un packaging progettato per comunicare accompagna il prodotto sullo scaffale, nella spedizione, nel momento dell’apertura, e in ciascuno di questi passaggi racconta qualcosa del brand. La stampa, la scelta delle carte, le finiture nobilitate diventano gli strumenti di questo racconto.

Salco applica lo stesso metodo a mondi molto diversi, dalle confezioni premium per il lusso agli imballi tecnici per l’industria, dai progetti di visual merchandising per il retail alle scatole per l’e-commerce. In ogni caso l’obiettivo resta lo stesso: dare al cliente un imballo che lavori anche come veicolo di comunicazione. La confezione smette di essere un costo e diventa un investimento sull’immagine del marchio, capace di generare riconoscibilità e valore percepito.

Una visione che guarda avanti

Una visione si misura anche sulla capacità di durare nel tempo. Il settore in cui Salco opera è solido e in movimento: l’industria italiana del cartone ondulato ha prodotto 7,9 miliardi di metri quadri nel 2024, un comparto in salute e in crescita che continua a innovare su tecnologie e sostenibilità. È il terreno su cui un’azienda che progetta comunicazione attraverso l’imballo può guardare avanti con solidità.

Il futuro che Salco intravede unisce due direzioni: imballi sempre più capaci di raccontare i marchi dei clienti e processi sempre più attenti alle risorse. La stessa progettazione che rende una confezione un mezzo di comunicazione la rende anche più efficiente e sostenibile. Cinquant’anni dopo la prima scatola uscita dallo stabilimento di Zero Branco, la convinzione di partenza resta intatta. Per Salco ogni imballo è, prima di tutto, un’occasione per dire qualcosa.