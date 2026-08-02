Domenica 16 agosto 2026, la località di Verdeggia (IM) si animerà con la tradizionale “Sagra Capra e Fagioli”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Verdeggia e patrocinato dal Comune di Triora, offrirà un’intera giornata all’insegna delle tradizioni locali, unendo funzioni religiose, tornei sportivi, intrattenimento per i più piccoli e una ricca proposta gastronomica serale accompagnata da musica dal vivo.

Un programma ricco di appuntamenti per tutte le età

La manifestazione prenderà il via fin dal mattino, per poi snodarsi in diverse attività pomeridiane pensate per coinvolgere tutta la famiglia. Nel dettaglio, il calendario della giornata prevede:

Alle ore 10:30 si terranno le funzioni religiose.

Alle ore 14:00 prenderà il via il Torneo di petanque a coppie, valido per il Trofeo Aldo Lanteri.

Dalle ore 15:00 inizieranno i giochi per bambini, con la presenza di un animatore dedicato.

Gastronomia e serata danzante

A partire dalle ore 19:00 si aprirà la fase culinaria della festa. Oltre ai piatti che danno il nome alla sagra, il menù proposto dagli organizzatori comprenderà rostelle (arrosticini), salsiccia, insalata di pomodori, patate fritte e dolci. Sarà inoltre a disposizione del pubblico un’area dedicata a bar, caffetteria e cocktail.

La festa proseguirà poi con una coinvolgente “Serata Danzante”, che vedrà esibirsi dal vivo l’orchestra Cristian e la Luna Nueva.

I servizi per il pubblico

Per agevolare l’afflusso dei visitatori e garantire la massima comodità, la Pro Loco Verdeggia ha predisposto un servizio navetta. I collegamenti saranno attivi ininterrottamente dalle ore 13:00 fino alle 24:00.