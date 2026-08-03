La Città degli Aranci si conferma il cuore pulsante dell’estate ligure con un calendario di appuntamenti che, dal 3 al 9 agosto, promette di intrattenere turisti e residenti di ogni età. Tra musica dal vivo, cabaret, cultura e shopping, il Golfo Dianese si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto.

L’apertura della settimana

La settimana si è aperta lunedì 3 agosto al Molo delle Tartarughe con il consueto appuntamento “Balliamoci l’Estate”. Lo showman Gianni Rossi ha guidato la serata con la sua energia, intrattenendo il pubblico tra hit estive e divertenti balli di gruppo.

Il programma dei prossimi giorni

A partire da martedì, il calendario si fa sempre più denso di appuntamenti imperdibili, pensati per soddisfare i gusti di un pubblico vasto e variegato. Ecco gli eventi in programma:

Martedì 4 agosto: Serata dedicata agli amanti della musica live con “Diano in Musica”. Dalle 21:30 l’isola pedonale diventerà un teatro diffuso: la Jazz Big Band porterà le sue sonorità in via Genala, mentre i Fuoricampo faranno ballare il pubblico in corso Roma ovest. Un’ottima occasione per unire una passeggiata tra le vetrine a melodie coinvolgenti.

Serata dedicata agli amanti della musica live con “Diano in Musica”. Dalle 21:30 l’isola pedonale diventerà un teatro diffuso: la Jazz Big Band porterà le sue sonorità in via Genala, mentre i Fuoricampo faranno ballare il pubblico in corso Roma ovest. Un’ottima occasione per unire una passeggiata tra le vetrine a melodie coinvolgenti. Mercoledì 5 agosto: Per la rassegna “Due Parole in Riva al Mare”, andrà in scena “Ama, prega, Xanax”. Un viaggio ironico tra le nevrosi quotidiane, interpretato da Enrica Tesio e Andrea Mirò.

Per la rassegna “Due Parole in Riva al Mare”, andrà in scena “Ama, prega, Xanax”. Un viaggio ironico tra le nevrosi quotidiane, interpretato da Enrica Tesio e Andrea Mirò. Giovedì 6 agosto: Alle 21:30, sul Molo delle Tartarughe, spazio alla divulgazione ambientale con “Diano sottoMarina”. La serata permetterà di scoprire i segreti dei fondali del Golfo grazie a filmati subacquei commentati da esperti biologi.

Alle 21:30, sul Molo delle Tartarughe, spazio alla divulgazione ambientale con “Diano sottoMarina”. La serata permetterà di scoprire i segreti dei fondali del Golfo grazie a filmati subacquei commentati da esperti biologi. Venerdì 7 agosto (Cultura): Il Museo Civico del Lucus Bormani offrirà una suggestiva visita guidata “a lume di candela”, un’esperienza immersiva tra storia locale e archeologia.

Il Museo Civico del Lucus Bormani offrirà una suggestiva visita guidata “a lume di candela”, un’esperienza immersiva tra storia locale e archeologia. Venerdì 7 agosto (Spettacolo): A Villa Scarsella, dalle 21:30, entra nel vivo il “15° EMD Festival”. L’attore Gianmarco Tognazzi e l’Orchestra Saverio Mercadante renderanno uno speciale omaggio a Paul McCartney e ai Beatles.

A Villa Scarsella, dalle 21:30, entra nel vivo il “15° EMD Festival”. L’attore Gianmarco Tognazzi e l’Orchestra Saverio Mercadante renderanno uno speciale omaggio a Paul McCartney e ai Beatles. Venerdì 7 e Sabato 8 agosto: Dalle 17:00 alle 24:00, via Genova accoglierà “Liguria Vinile”, la fiera dedicata ai collezionisti di dischi e memorabilia musicali.

Dalle 17:00 alle 24:00, via Genova accoglierà “Liguria Vinile”, la fiera dedicata ai collezionisti di dischi e memorabilia musicali. Domenica 9 agosto: Ultima giornata all’insegna delle grandi occasioni con “DianAffari”, dedicata allo shopping nel centro cittadino. In serata, alle 21:30, torna la comicità al Molo delle Tartarughe con il “Diano Comic Show” (ospiti Marco Vasumi e Giancarlo Kalabrugovic). In contemporanea, alle 21:15 nella frazione di Gorleri, la rassegna “I Concerti sul Lago” ospiterà le voci del Coro Mongioje presso la Chiesa di San Nicola.

I mercatini serali

A completare l’offerta turistica di una settimana ricchissima, per tutti i giorni resterà attivo il tradizionale mercatino artigianale estivo sulla passeggiata a mare, aperto al pubblico dalle 18:00 alle 24:00.