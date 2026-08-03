Tempo di cambiamenti per le forze dell’ordine sul territorio monferrino. Nella giornata odierna si è insediato ufficialmente il nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casale Monferrato: si tratta della Dott.ssa Federica D’Amico, Commissario Capo della Polizia di Stato, che ha preso servizio all’interno della storica Caserma “Tommaso De Cristoforis” situata in Piazza Statuto.
Il profilo del nuovo Dirigente
Trentun anni, originaria della provincia di Caserta, la dottoressa D’Amico arriva alla guida del Commissariato casalese dopo aver maturato esperienza diretta sul territorio provinciale. Ecco le tappe principali del suo percorso formativo e professionale:
- Studi: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
- Ingresso nell’Arma: Entrata nella Polizia di Stato nel 2024 quale frequentatrice del 113° corso Funzionari.
- Incarichi precedenti: La Questura di Alessandria è stata la sua prima sede di assegnazione. Qui ha operato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ricoprendo prima il ruolo di funzionario addetto e successivamente quello di Dirigente.
L’augurio del Questore in una sede ricca di storia
In occasione dell’insediamento, il Questore di Alessandria, Sergio Molino, ha rivolto al nuovo Dirigente i migliori auguri di buon lavoro. La dottoressa D’Amico si troverà a guidare un ufficio di polizia di grande prestigio e valore storico: il Commissariato di Casale Monferrato, infatti, vanta il primato di essere stata la prima sede distaccata dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, fondata nel lontano 1860.
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