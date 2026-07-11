Questo pomeriggio il comune di Ovada è stato teatro di un incidente stradale che ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta. A riportare le conseguenze dello scontro è stato un ragazzo di 15 anni, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Il giovane rimasto ferito è stato tempestivamente affidato alle cure del personale sanitario.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

A seguito del violento impatto tra la vettura e la moto, si è reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi per stabilizzare e prestare la dovuta assistenza al minorenne rimasto coinvolto nel sinistro.

Nello specifico, la gestione dell’emergenza si è articolata attraverso i seguenti passaggi:

Le prime cure sul posto sono state prestate dal personale dell’ambulanza medicalizzata di Ovada.

Successivamente, il quindicenne è stato trasportato all’Ospedale di Acqui Terme per ricevere gli accertamenti e le cure mediche necessarie.