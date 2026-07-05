Torna a Vignole Borbera l’appuntamento con la “Sagra dei 53”, un fine settimana all’insegna della buona cucina, dello spettacolo e della socialità. L’evento si terrà presso l’Area Sagre del paese nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio. La manifestazione vede il coinvolgimento del Comune, del Distretto del Novese e della Croce Rossa Italiana (Comitato di Vignole Borbera), unendo il divertimento all’impegno per la comunità.

Un menù ricco di tradizione

Gli stand gastronomici offriranno ai partecipanti un’ampia scelta di piatti tipici pensati per soddisfare tutti i palati, accompagnati da birra alla spina. Le ricche proposte culinarie della sagra includono:

Ravioli.

Gnocchi tricolore.

Fritto misto, grande protagonista del menù.

Grigliata.

Bollito misto servito con il tradizionale bagnetto.

Frittelle con formaggio.

Il programma musicale

Le tre serate di festa saranno animate da un palinsesto musicale variegato, capace di spaziare dal ballo con le orchestre alle grandi hit del passato. Ecco il calendario degli spettacoli dal vivo:

Venerdì 10 luglio: la pista si aprirà con le note dell’Orchestra Primavera.

la pista si aprirà con le note dell’Orchestra Primavera. Sabato 11 luglio: la serata sarà all’insegna della musica dal vivo con l’esibizione della “Sugar Time”, Zucchero Tribute Band. A seguire, il divertimento continuerà con un DJ set dedicato ai successi dagli anni ’90 ad oggi.

la serata sarà all’insegna della musica dal vivo con l’esibizione della “Sugar Time”, Zucchero Tribute Band. A seguire, il divertimento continuerà con un DJ set dedicato ai successi dagli anni ’90 ad oggi. Domenica 12 luglio: la chiusura del fine settimana di festa sarà affidata alla musica dell’Orchestra Giuse e Alessia Band.

Solidarietà e aggregazione

Oltre al buon cibo e all’intrattenimento musicale, la “Sagra dei 53” offrirà anche un’occasione concreta per sostenere buone cause. Nel corso della manifestazione sarà infatti allestita una pesca di beneficenza, arricchendo l’evento di un importante valore solidale.