Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ha deliberato una serie di nuovi stanziamenti a favore del territorio. L’intervento principale e di maggiore rilevanza riguarda l’acquisto di una nuova ambulanza per il primo soccorso, ma i fondi andranno a sostenere anche diverse altre realtà locali impegnate nello sport, nella salute, nella formazione e nell’intrattenimento culturale.

Un’ambulanza per i 30 anni della Misericordia

Il contributo più consistente approvato dalla Fondazione ammonta a 70.000,00 €. Questa importante somma è stata destinata alla Confraternita di Misericordia di Tortona Odv. I fondi permetteranno l’acquisto di una nuova ambulanza di soccorso avanzato, un dono significativo che coincide con la celebrazione del 30° anniversario della fondazione della Confraternita stessa.

Gli altri stanziamenti deliberati a sostegno del territorio

Oltre all’importante intervento in ambito sanitario, il Consiglio di amministrazione ha deciso di supportare le attività di svariate associazioni e realtà associative. Di seguito il dettaglio di tutti gli ulteriori importi stanziati e dei relativi destinatari:

5.000,00 € a favore dell’APS La Fenice di Tortona. Il contributo serve come integrazione per la realizzazione della terza edizione di “Le Notti del Cinema”, in programma dal 30 giugno al 5 luglio prossimi.

a favore dell’APS La Fenice di Tortona. Il contributo serve come integrazione per la realizzazione della terza edizione di “Le Notti del Cinema”, in programma dal 30 giugno al 5 luglio prossimi. 1.000,00 € assegnati a Confartigianato Imprese di Alessandria. Il finanziamento è destinato all’organizzazione della seconda edizione del ciclo formativo “Scuola per genitori”, un percorso formativo di scambio e di confronto per le famiglie con grandi nomi della psicologia italiana. Gli incontri si terranno presso il Teatro Alessandrino di Alessandria tra ottobre 2026 e gennaio 2027.

assegnati a Confartigianato Imprese di Alessandria. Il finanziamento è destinato all’organizzazione della seconda edizione del ciclo formativo “Scuola per genitori”, un percorso formativo di scambio e di confronto per le famiglie con grandi nomi della psicologia italiana. Gli incontri si terranno presso il Teatro Alessandrino di Alessandria tra ottobre 2026 e gennaio 2027. 1.000,00 € destinati all’Associazione Volontari per la Terapia del Dolore Enrico Cucchi ODV di Tortona. La cifra andrà a sostegno dell’organizzazione di un concerto benefico che vedrà protagonisti il Maestro Paolo Jannacci e alcuni comici di Zelig. L’evento è previsto per il 21 giugno 2026 presso il Megaplex Area Oasi di Tortona.

destinati all’Associazione Volontari per la Terapia del Dolore Enrico Cucchi ODV di Tortona. La cifra andrà a sostegno dell’organizzazione di un concerto benefico che vedrà protagonisti il Maestro Paolo Jannacci e alcuni comici di Zelig. L’evento è previsto per il 21 giugno 2026 presso il Megaplex Area Oasi di Tortona. 500,00 € all’Associazione Sportiva Dilettantistica Mario Armana di Tortona. Si tratta di un contributo all’Associazione Enrico Cucchi Volontari per le Cure Palliative ODV per organizzare la 22ª edizione del torneo di streetbasket “Mario Armana”. L’appuntamento sportivo si terrà il 13 e 14 giugno 2026 presso la Cittadella dello Sport di Tortona.