Sabato 18 luglio, dalle ore 18:00 alle 23:00, la suggestiva cornice di Piazza Mauro a Dolceacqua si trasformerà per accogliere l’atteso evento “Il Dolceacqua in Piazza”. La manifestazione animerà il cuore del borgo ligure con un affascinante percorso di degustazione interamente dedicato al celebre vino Rossese di Dolceacqua DOC e alle migliori eccellenze gastronomiche del territorio, offrendo ai partecipanti una serata imperdibile all’insegna della convivialità, della scoperta e della buona musica.

Come funziona l’evento e l’intrattenimento

Acquistando il calice e l’apposita tasca porta-calice, i visitatori avranno la possibilità di degustare liberamente i vini delle numerose aziende presenti. La formula della serata è pensata per permettere al pubblico non solo di assaporare i prodotti, ma anche di incontrare direttamente i produttori per farsi raccontare le storie, le tradizioni e il lavoro che rendono unico questo territorio. L’atmosfera conviviale sarà ulteriormente arricchita dalla musica dal vivo curata dal gruppo The Cu3e.

Le 16 cantine partecipanti

Il Rossese di Dolceacqua DOC sarà il grande protagonista della piazza, grazie alla presenza di ben sedici rinomate realtà vitivinicole pronte a riempire i calici dei visitatori:

Maixei

Cantina Naso

Testalonga

Terre Bianche

Cantina Muragni

Tenuta Anfosso

Du Nemu

Azienda Agricola Grillo

Foresti Wine

Mauro Zino

Azienda Agricola Ramoino

Cantina del Rossese Gajaudo

Tenuta Ascari

Kà Mancinè

Roberto Rondelli

Azienda Agricola Caldi

Le specialità gastronomiche del territorio

Ad accompagnare e valorizzare i vini ci sarà un ricco menù di piatti tipici e specialità liguri. A curare le proposte gastronomiche saranno diverse realtà e ristoratori locali del paese:

Centro Culturale “Michette e Crocette”

Panetteria Sant’Ampelio

Bristro

Pasta di U

La domenica alla scoperta delle vigne con il CAI

L’iniziativa proseguirà anche il giorno seguente. Domenica 19 luglio, infatti, verrà organizzata una suggestiva passeggiata in collaborazione con il CAI di Bordighera. L’itinerario è pensato per portare i partecipanti alla scoperta delle Nomeranze del Rossese di Dolceacqua, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino i vigneti storici e il paesaggio che dà vita a uno dei vini simbolo di tutta la Liguria.

Info utili e mondo social

L’appuntamento per il percorso di degustazione è dunque per sabato 18 luglio, in Piazza Mauro a Dolceacqua (dalle 18:00 alle 23:00). Per rimanere sempre aggiornati, scoprire in anteprima i piatti e conoscere da vicino i produttori, è possibile seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram cercando la pagina @ildolceacquainpiazza. Durante la manifestazione, i partecipanti sono inoltre invitati a condividere foto e video taggando l’organizzazione, che sarà felice di ricondividere i momenti più belli della serata.