L’11 luglio 2026 la città si prepara ad accogliere una grande novità sportiva: la prima edizione della “Tortona Castle Race”. La manifestazione, allestita nella suggestiva cornice del Parco del Castello di Tortona, è un nuovo appuntamento dedicato interamente al movimento MTB giovanile. Un evento pensato per far divertire i giovani rider, offrendo loro l’opportunità di mettersi alla prova su un percorso sfidante e tecnico.

Il tracciato e la formula di gara

I partecipanti dovranno affrontare un tracciato appositamente studiato per testare le loro abilità, caratterizzato da ostacoli e passaggi che richiederanno di essere interpretati al meglio. In questa competizione, a fare la vera differenza sul campo saranno soprattutto tre elementi fondamentali: il controllo della bicicletta, la precisione nei movimenti e, naturalmente, la velocità.

La formula della gara prevede che ogni rider affronti due diverse run cronometrate. La regola per conquistare la vittoria finale è semplice: ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio sarà l’atleta che riuscirà a registrare il miglior tempo.

Le categorie protagoniste

La competizione rappresenta un’importante vetrina per le nuove promesse delle due ruote off-road che vogliono divertirsi e crescere in questo sport. La gara vedrà infatti sfidarsi i ragazzi suddivisi nelle seguenti categorie:

Giovanissimi

Minibiker

Promozione giovanile