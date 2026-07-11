Venerdì 17 luglio, alle ore 21:15, la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola di Castelnuovo Scrivia ospiterà un importante evento culturale ed ecclesiale. Protagonista della serata sarà il Cardinale Francesco Coccopalmerio, affiancato dai professori Roberto Carlo Delconte e Michele Madonna. Un’occasione di confronto raro e autorevole per presentare due recenti opere letterarie e per riflettere, in modo accessibile a tutti, su temi di grande attualità, dalla sinodalità nella Chiesa al rapporto con lo Stato.

Gli ospiti e la cornice storica

Ad accogliere l’incontro sarà la bellissima Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola che, ricordiamo, è la prima al mondo ad essere stata dedicata al fondatore dei Gesuiti, eretta in pratica un mese dopo la sua canonizzazione avvenuta il 12 marzo 1622 per opera di Papa Gregorio XV.

Un luogo denso di storia che farà da cornice alla preziosa testimonianza del Cardinale Francesco Coccopalmerio, canonista di fama internazionale e Presidente emerito del Pontificio Consiglio dei Testi legislativi. Già docente all’Università Gregoriana, il Cardinale vanta un profondo legame coi Gesuiti sia per il suo percorso di insegnamento, sia per la lunga collaborazione in qualità di Vescovo ausiliare con l’Arcivescovo di Milano, il Cardinale Carlo Maria Martini.

I libri presentati e i temi del dibattito

In pratica, durante l’evento verranno presentate in modo originale due recenti opere:

“Chiesa sinodale in cammino” , del Cardinale Coccopalmerio (Libreria Editrice Vaticana, Roma 2025).

, del Cardinale Coccopalmerio (Libreria Editrice Vaticana, Roma 2025). “Attualità di Luciano Musselli canonista”, del prof. Roberto Carlo Delconte, giurista, canonista dell’Università di Pavia e scrittore (Polistampa, Firenze 2026).

I due autori verranno intervistati e dialogheranno con il prof. Michele Madonna, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, nonché noto ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico.

Si tratta di un evento piuttosto raro per il livello degli ospiti e per la formula scelta, che permetterà di seguire un autorevole dibattito su alcuni temi di grande rilevanza. In particolare, sarà molto utile la testimonianza sulla sinodalità nella Chiesa, con alcune acute riflessioni e proposte su quella che potrebbe essere la comunità ecclesiale del futuro. Spazio anche all’ascolto dell’intelligente insegnamento del professor Musselli (originario di Casteggio e notissimo docente dell’Università di Pavia), focalizzato su alcuni problemi di diritto matrimoniale e sul corretto concetto di “laicità”, per un più maturo rapporto tra Stato e Chiesa.

L’omaggio al Cardinale Zerba e i saluti finali

Il volume firmato dal professor Delconte fa parte della Collana di libri, da lui stesso fondata e diretta avvalendosi di un prestigioso Comitato scientifico nazionale, dedicata al nostro Cardinale Cesare Zerba. La presenza del Cardinale Coccopalmerio costituisce perciò una coerente quanto alta promozione di questa stessa iniziativa editoriale e culturale.

Al termine della serata, verrà infine offerto un assaggio di “dolci del Bandello”, per consentire ai presenti un piacevole momento di incontro e di saluto con i relatori.