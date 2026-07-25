A Cremolino si alza il sipario sulla rassegna estiva “Cremolino Teatro e Musica 2026”, un atteso appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale “I Guitti di Cremolino”. Per tutto il mese di agosto, la pittoresca cornice di Piazza Vittorio Emanuele II farà da palcoscenico a un denso calendario di eventi che spazieranno dalle commedie teatrali ai concerti dal vivo, unendo il puro intrattenimento a un nobile fine benefico.

Spettacoli all’aperto all’insegna della solidarietà

Gli appuntamenti si terranno tutti nella suggestiva Piazza Vittorio Emanuele II (conosciuta anche come la Piazza del Comune) e avranno inizio alle ore 21:15. L’iniziativa non rappresenta solamente un’occasione di svago e cultura per i cittadini e i visitatori del paese alessandrino, ma si distingue anche per un forte spirito di altruismo: l’organizzazione ha infatti stabilito che l’intero incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Per ottenere maggiori informazioni sull’accesso e sulle serate, è a disposizione il numero di telefono 342.5892747.

Il programma completo di agosto

Il cartellone messo a punto per l’edizione 2026 alterna sapientemente serate musicali a coinvolgenti rappresentazioni teatrali in due atti. Ecco l’elenco degli appuntamenti:

Sabato 1 agosto (Musica): Concerto della Emily Band, con un repertorio interamente dedicato ai grandi classici della musica italiana (Celentano, Morandi, Vanoni, Battisti, I Pooh, Paoli).

Concerto della Emily Band, con un repertorio interamente dedicato ai grandi classici della musica italiana (Celentano, Morandi, Vanoni, Battisti, I Pooh, Paoli). Domenica 2 agosto (Musica): Esibizione del Duo Bailenga, che proporrà brani legati alla tradizione tra cui “Sant’Antonio a lu desertu”, “Se gh’ann de dì”, “Il gallo è morto”, “La vien dal ciel”, “Serenin” e “La violetta”.

Esibizione del Duo Bailenga, che proporrà brani legati alla tradizione tra cui “Sant’Antonio a lu desertu”, “Se gh’ann de dì”, “Il gallo è morto”, “La vien dal ciel”, “Serenin” e “La violetta”. Sabato 8 agosto (Teatro): La Compagnia Teatrale “Dla Baudetta” di Villafranca d’Asti porterà in scena la commedia in due atti “Bi.Ba ovvero Bilogia Baudettiana”.

La Compagnia Teatrale “Dla Baudetta” di Villafranca d’Asti porterà in scena la commedia in due atti “Bi.Ba ovvero Bilogia Baudettiana”. Domenica 9 agosto (Teatro): La Compagnia Teatrale “Divergenze Parallele” di Alessandria presenterà al pubblico la commedia “E tu di che sogno sei?”.

La Compagnia Teatrale “Divergenze Parallele” di Alessandria presenterà al pubblico la commedia “E tu di che sogno sei?”. Domenica 16 agosto (Teatro): Appuntamento con la Nuova Filodrammatica Genovese “I Villezzanti”, protagonista della commedia “Il dente del giudizio”.

Appuntamento con la Nuova Filodrammatica Genovese “I Villezzanti”, protagonista della commedia “Il dente del giudizio”. Sabato 22 agosto (Musica): Serata rock e pop con il concerto dei Mauce And The Foolish, pronti a far cantare la piazza con grandi successi nazionali e internazionali (tra cui “L’anno che verrà”, “Hotel California”, “Back to black”, “C’è chi dice no”, “Albachiara”, “Sweet child of mine”, “Figli delle stelle”, “Sarà perché ti amo”, “Roadhouse blues”, “Purple rain”, “Mamma Maria” e “Polvere”).

Serata rock e pop con il concerto dei Mauce And The Foolish, pronti a far cantare la piazza con grandi successi nazionali e internazionali (tra cui “L’anno che verrà”, “Hotel California”, “Back to black”, “C’è chi dice no”, “Albachiara”, “Sweet child of mine”, “Figli delle stelle”, “Sarà perché ti amo”, “Roadhouse blues”, “Purple rain”, “Mamma Maria” e “Polvere”). Sabato 29 agosto (Teatro/Musica): Chiusura della rassegna affidata allo spettacolo de “Le Note Sui Registri APS”, un’esibizione corale arricchita dal racconto di aneddoti e particolari legati alla vita e alla formazione del coro stesso.