Grande partecipazione di pubblico, nella serata di ieri, domenica 5 luglio, al Molo delle Tartarughe di Diano Marina per l’incontro con la celebre cantante e attrice Tosca. Un appuntamento denso di emozioni che fa da ponte a una nuova iniziativa all’insegna dello svago: questa sera, lunedì 6 luglio, la stessa location si trasformerà in una grande pista a cielo aperto per l’atteso ritorno dello showman Gianni Rossi e del suo format “Balliamoci l’estate”, primo di otto eventi settimanali.

Il successo di Tosca e gli “Incontri ravvicinati con gli autori”

Il folto pubblico accorso ieri sera ha potuto ascoltare e applaudire Tiziana Tosca Donati, artista amatissima e vincitrice del Festival di Sanremo trent’anni fa insieme a Ron con l’indimenticabile brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni”. Sul palco del Molo delle Tartarughe, la cantante si è raccontata a cuore aperto, alternando aneddoti personali, brani musicali e riflessioni sulla sua carriera.

Particolare attenzione è stata dedicata al suo incontro con il produttore imperiese Stefano Senardi, ideatore del format “Incontri ravvicinati con gli autori”, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Questo secondo appuntamento della rassegna ha registrato un grande seguito e un forte apprezzamento, confermando il successo già ottenuto dalla serata inaugurale che aveva visto come protagonista Rita Pavone.

L’energia di Gianni Rossi con “Balliamoci l’estate”

L’estate di Diano Marina prosegue senza sosta e cambia ritmo. Questa sera, lunedì 6 luglio, il palco del Molo delle Tartarughe accoglierà Gianni Rossi, DJ e showman dianese che da ormai trent’anni è un vero e proprio beniamino del pubblico ligure.

Capace di scaldare ed elettrizzare anche le platee più timide, Rossi riporterà in scena “Balliamoci l’estate”, replicando il grande successo ottenuto lo scorso anno. La formula è quella di una serata di puro divertimento, scandita da musiche ritmate e ballabili capaci di attraversare ogni genere ed epoca, coinvolgendo attivamente sia i turisti che i concittadini.

Il calendario degli appuntamenti

Lo spettacolo di questa sera sarà solo il primo di una lunga serie di appuntamenti all’insegna della musica dal vivo e del discobar che animeranno i lunedì sera della cittadina rivierasca.

Tutti gli eventi si svolgeranno al Molo delle Tartarughe, seguendo questo calendario ufficiale:

Lunedì 6 Luglio 2026

Lunedì 13 Luglio 2026

Lunedì 20 Luglio 2026

Lunedì 27 Luglio 2026

Lunedì 3 Agosto 2026

Lunedì 10 Agosto 2026

Lunedì 17 Agosto 2026

Lunedì 24 Agosto 2026