Dopo il grande successo di pubblico registrato ieri sera a Villa Scarsella con la commedia “Terremoto sui tacchi”, l’intrattenimento a Diano Marina non si ferma e cala subito un nuovo asso. Questa sera, venerdì 3 luglio 2026 alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Martiri della Libertà ospiterà “Raccontami Di Te”, un imperdibile evento musicale. La serata, sostenuta dal Comune di Diano Marina, vedrà come super ospite il celebre cantante Michele, accompagnato da due importanti protagonisti e talenti dianesi: Luca Valentini e Carmine Esposito.

Risate e romanticismo: il trionfo a Villa Scarsella

La ricca proposta culturale cittadina ha colto nel segno già nella serata di ieri, giovedì 2 luglio. Il palco di Villa Scarsella ha infatti registrato ottimi consensi ospitando lo spettacolo dal vivo “Terremoto sui tacchi”, curato dalla compagnia Hic et Nunc Teatro. L’opera, definita una commedia romantica e divertente, ha saputo regalare agli spettatori un sapiente mix di risate e riflessioni, confermando la bontà della programmazione estiva. Il successo è stato garantito dalla brillante interpretazione degli attori Eugenio Ripepi e Giorgia Brusco (quest’ultima anche autrice del testo della commedia), sapientemente guidati dalla regia di Gino Brusco.

“Raccontami Di Te”: un salotto all’aperto con la musica di Michele

L’entusiasmo della sera precedente è pronto a riversarsi nel nuovo, grande appuntamento di stasera. L’evento, intitolato “Raccontami Di Te – Tra il Passato la Musica e il Futuro”, si preannuncia come un format estremamente coinvolgente e originale. Non si tratterà infatti di un semplice concerto, ma di un vero e proprio salotto all’aperto.

Al centro della scena ci sarà Michele, pronto a raccontarsi a cuore aperto e a condividere con i presenti la magia della sua musica. La particolarità della serata risiede nel ruolo attivo affidato alla platea: il pubblico non sarà un semplice spettatore, ma diventerà “protagonista con l’artista”, unendo ricordi, musica e calore in un’unica grande festa cittadina.

I talenti dianesi alla guida dello show

A rendere l’appuntamento ancora più speciale per la città sarà la conduzione e la direzione, affidate a due figure di spicco orgogliosamente originarie di Diano Marina:

La Direzione Artistica: l’intero spettacolo è stato curato e organizzato da Carmine Esposito, noto presentatore e showman, capace di esaltare la cultura e l’intrattenimento del territorio.

l’intero spettacolo è stato curato e organizzato da Carmine Esposito, noto presentatore e showman, capace di esaltare la cultura e l’intrattenimento del territorio. La conduzione: il ruolo di moderatore della piazza sarà ricoperto da Luca Valentini, apprezzato presentatore, DJ e autore di libri. Con la sua competenza e professionalità guiderà il dialogo tra l’ospite d’onore e i cittadini.

La manifestazione, che unisce lo spettacolo dal vivo al legame con la comunità, si avvarrà inoltre della preziosa partnership radiofonica di Radio Zero One.

Informazioni utili per partecipare

Per chi non volesse perdersi questo viaggio tra la musica e le parole di Michele, ecco i dettagli organizzativi per l’accesso allo show di questa sera:

Data e orario: Venerdì 3 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30.

Venerdì 3 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30. Location: Piazza Martiri della Libertà, Diano Marina.

Piazza Martiri della Libertà, Diano Marina. Accesso: L’evento è completamente gratuito.

L’evento è completamente gratuito. Sistemazione: Sono previsti posti a sedere a disposizione del pubblico, che resteranno accessibili fino a esaurimento delle sedie.

Altre immagini dello spettacolo di ieri sera