È disponibile su Apple App Store e Google Play l’applicazione DomosApp.PA attraverso la quale i cittadini possono accedere in modo semplice e immediato ai servizi digitali del Comune di Tortona direttamente dal proprio smartphone. Integrata con il portale istituzionale dell’Ente, l’app consente di consultare notizie, eventi e avvisi, ricevere notifiche, inviare segnalazioni e accedere all’area riservata e ai servizi online del Comune, comprese tutte le istanze digitali disponibili, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE. L’app rappresenta un ulteriore tassello del percorso di trasformazione digitale dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere i servizi sempre più accessibili, semplici e vicini ai cittadini.

Questi temi sono stati al centro dell’incontro “Infrastrutture, Servizi, Cittadinanza Digitale – Il modello del Comune”, svoltosi mercoledì 1 luglio presso la Sala Romita del Palazzo Comunale, durante il quale sono stati illustrati i risultati raggiunti dal Comune di Tortona grazie agli investimenti nella transizione digitale e alle opportunità offerte dal PNRR.

Nel suo intervento, Corrado D’Andrea, responsabile della Transizione Digitale, ha evidenziato come la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione rappresenti una sfida che va ben oltre l’introduzione di nuove tecnologie. La digitalizzazione richiede infatti un ripensamento dell’organizzazione degli enti, della formazione del personale e del rapporto con cittadini e imprese. Il PNRR è stato un’occasione straordinaria per accelerare questo cambiamento, ma ha anche posto l’attenzione sulla necessità di affrontare criticità quali la carenza di personale specializzato, la sostenibilità degli investimenti nel tempo e il rischio di ampliare il divario digitale se l’innovazione non è accompagnata da adeguati servizi di supporto e inclusione.

Proprio sul tema dell’inclusione digitale il Comune di Tortona ha sviluppato un modello che affianca all’innovazione tecnologica un servizio di assistenza rivolto ai cittadini, in particolare alle persone anziane e a coloro che hanno minore dimestichezza con gli strumenti informatici. Attraverso il servizio di facilitazione digitale, svolto grazie al prezioso contributo dei ragazzi del Servizio Civile Universale, offrendo attività di accompagnamento nell’utilizzo di SPID, Carta d’Identità Elettronica, portali online e servizi digitali comunali, contribuendo concretamente alla riduzione del “divario digitale”, ad esempio accompagnando nell’attivazione di ben 800 nuovi account SPID.

A illustrare il percorso di innovazione tecnologica è stato Marco Sapelli, responsabile dei Sistemi Informativi del Comune, che ha presentato gli importanti risultati ottenuti proprio grazie ai finanziamenti del PNRR. Il Comune di Tortona ha partecipato a tutti i principali bandi nazionali dedicati alla digitalizzazione, investendo complessivamente oltre un milione di euro in infrastrutture, piattaforme e servizi digitali. Sono stati realizzati interventi sull’adozione di App IO, PagoPA, SPID e CIE, sulla migrazione al cloud, sull’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, sulla Piattaforma Notifiche Digitali, sull’Anagrafe Nazionale e sugli altri sistemi previsti dalla strategia nazionale di trasformazione digitale.

Grazie a questi investimenti, oggi il Comune dispone di un ecosistema digitale moderno e sicuro, nel quale gli applicativi dialogano tra loro e con le piattaforme nazionali, consentendo una gestione più efficiente dei procedimenti amministrativi e servizi sempre più semplici e accessibili per cittadini e imprese. I dati illustrati durante l’incontro testimoniano una crescita costante dell’utilizzo del sito istituzionale e dei servizi online, dell’impiego delle notifiche digitali e dei pagamenti elettronici.

Parallelamente sono stati realizzati importanti investimenti infrastrutturali, tra cui un nuovo anello in fibra ottica di circa sette chilometri, di proprietà comunale, che collega le sedi dell’Ente con una rete a 10 Gbps e costituisce anche la dorsale per il sistema di videosorveglianza cittadino.

“La trasformazione digitale rappresenta una delle sfide più importanti per la Pubblica Amministrazione – ha dichiarato il Vicesindaco Daniele Calore, Assessore all’Innovazione – grazie agli investimenti realizzati abbiamo costruito un Comune più moderno, efficiente e vicino alle persone. Ma l’innovazione ha valore solo se migliora la vita di tutti: per questo, accanto alle nuove tecnologie, continuiamo a investire nell’assistenza ai cittadini, affinché ognuno abbia la possibilità di accedere ai servizi digitali senza difficoltà. La nuova app rappresenta uno strumento concreto in questa direzione e conferma la volontà dell’Amministrazione di offrire servizi sempre più semplici, accessibili e di qualità. Allo stesso modo l’investimento sulle infrastrutture ha potenzialità non solo nel miglioramento dei servizi, ma anche in molti altri ambiti, come ad esempio la sicurezza. Il percorso resta comunque lungo e per questo dobbiamo continuare ad investire in questi settori per migliorarci”.

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