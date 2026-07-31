Ennesimo drammatico incidente sulle strade dell’Alessandrino. Questa mattina, venerdì 31 luglio, un violento scontro tra un’automobile e un furgone si è verificato lungo la strada provinciale 31, nel tratto compreso tra i comuni di San Salvatore e Castelletto Monferrato. Ad avere la peggio è stato un settantenne, trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

Sul luogo dello schianto, anche in considerazione della violenza dell’impatto tra i due veicoli, è stato immediato l’intervento del personale del 118. Il bilancio dei feriti è il seguente:

Un settantenne ha riportato le conseguenze più gravi: è stato soccorso e immediatamente trasportato in ospedale in prognosi riservata.

ha riportato le conseguenze più gravi: è stato soccorso e immediatamente trasportato in ospedale in prognosi riservata. Altre due persone sono rimaste coinvolte nel sinistro, ma in maniera meno grave: entrambe sono state assistite dal personale sanitario sul posto e e hanno riportato lievi ferite.

Dinamica in fase di accertamento

Le cause che hanno portato allo scontro tra l’auto e il furgone restano al momento sconosciute. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, impegnate a effettuare i rilievi di rito necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale e accertare eventuali responsabilità.

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