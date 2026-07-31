Domenica 2 agosto 2026, la rassegna “Cinema sotto le stelle” animerà Garbagna con un appuntamento interamente dedicato al cinema d’autore e alla riflessione sociale. A partire dalle ore 21:15, presso la suggestiva cornice del Cortile Rovelli in Piazza Principe Doria, andrà in scena la proiezione del cortometraggio “a shared sense of loss”, un’opera girata proprio sul territorio locale. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, è presentato e organizzato congiuntamente dal Comune e dalla Pro Loco di Garbagna.

La trama e il legame con la cronaca

Il cortometraggio, che vede alla regia Marco Placanica e le musiche curate da Emilio Pozzolini, trae la sua forza e la sua drammaticità da una triste vicenda di cronaca vera. L’opera è infatti ispirata alla storia dell’anziana M., deceduta per cause naturali all’interno della propria abitazione, dove è rimasta distesa senza vita sulla sua poltrona per oltre due mesi. Una tragedia silenziosa consumatasi nel totale isolamento, senza che nessuno se ne accorgesse.

Come riportato dalla sinossi ufficiale, la pellicola sceglie di esplorare gli ultimi secondi di vita di M., guidando il pubblico all’interno di un flusso di ricordi distorti della protagonista. Sullo schermo, gli oggetti personali diventano gli unici, fragili segni del suo passaggio sulla Terra, sospesi in una dimensione narrativa a metà tra realtà e astrazione. Una volta terminata la loro funzione materiale, l’esistenza della donna viene completamente cancellata.

Il programma della serata e gli ospiti

L’evento non si limiterà alla sola visione cinematografica, ma è stato concepito come una preziosa occasione per approfondire le tematiche trattate dall’opera e aprire un costruttivo dialogo con i realizzatori.

Questo il programma dettagliato della serata:

Ore 21:15: La manifestazione si aprirà con “Dietro un’idea e un’emozione: conosciamo gli autori”, un momento di incontro preliminare per dialogare con i creatori del progetto.

La manifestazione si aprirà con “Dietro un’idea e un’emozione: conosciamo gli autori”, un momento di incontro preliminare per dialogare con i creatori del progetto. Ore 22:00: Prenderà il via la proiezione del cortometraggio.

Prenderà il via la proiezione del cortometraggio. Al termine della visione, si terrà un approfondimento e un dibattito sui temi dell’isolamento e della perdita affrontati nel corto.

Per favorire la massima partecipazione della comunità, l’ingresso all’area dell’evento è completamente gratuito.