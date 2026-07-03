Nell’intento di valorizzare ed incentivare il profitto scolastico degli studenti meritevoli incoraggiando la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali e professionali, l’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare ha istituito anche per l’anno scolastico 2025/26 borse di studio da assegnare per meriti scolastici, prescindendo dalla situazione economica e sociale del nucleo familiare di appartenenza, ai giovani che, nell’anno didattico appena terminato, hanno concluso il primo ciclo di istruzione. Il Comune ha emesso il relativo bando disciplinante requisiti, modalità e tempistiche per la presentazione delle istanze. Il bando è reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente.

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