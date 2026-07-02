A partire dai prossimi giorni, il trasporto pubblico nel Ponente Ligure si arricchisce di importanti novità per rispondere in modo più efficace alle necessità di cittadini e turisti. Riviera Trasporti ha infatti annunciato un potenziamento dei servizi che prevede, da un lato, l’incremento delle corse serali e notturne sulla tratta tra Imperia e Andora per tutto il periodo estivo e, dall’altro, l’attivazione da lunedì 6 luglio 2026 di un nuovo collegamento diretto a Sanremo tra piazza Colombo e il Palasalute.

Potenziamento serale per la tratta Imperia-Andora

Fino alla fine del mese di agosto, l’orario estivo introduce nuove corse strategiche per agevolare gli spostamenti serali sulla tratta Imperia-Andora-Imperia. Il calendario delle nuove partenze è stato organizzato in questo modo:

Nei giorni feriali (4 nuove corse):

Da Imperia Oneglia: partenze alle ore 20:35, 21:25, 22:10 e 23:25.

partenze alle ore 20:35, 21:25, 22:10 e 23:25. Da Andora (stazione ferroviaria): partenze alle ore 21:30, 22:10, 22:55 e 00:10.

Nei giorni festivi (3 nuove corse):

Da Imperia Oneglia: partenze alle ore 21:05, 22:35 e 23:55.

partenze alle ore 21:05, 22:35 e 23:55. Da Andora: partenze alle ore 22:00, 23:20 e 00:40.

Sanremo: la nuova linea 14/16 per il Palasalute

Per quanto riguarda la città dei fiori, la principale novità prenderà il via lunedì 6 luglio. Entrerà infatti in funzione la nuova linea 14/16, studiata appositamente per collegare la centralissima piazza Colombo al nuovo Palasalute situato in via San Francesco.

Il servizio garantirà diciotto corse giornaliere di andata e ritorno, programmate dal lunedì al venerdì. Le partenze da piazza Colombo saranno distribuite in un’ampia fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le 17:55.

Tutti gli orari dettagliati delle tratte sono facilmente consultabili sul sito internet ufficiale di RT spa (www.rivieratrasporti.it) e tramite l’apposita app per smartphone di Riviera Trasporti.

L’impegno della Provincia per le necessità dell’utenza

Il miglioramento del trasporto pubblico locale è stato promosso e sollecitato dalle istituzioni territoriali. Claudio Scajola, in veste di Presidente della Provincia di Imperia (ente azionista di maggioranza di Rt spa), ha illustrato la volontà dietro a questi aggiornamenti: “Abbiamo dato impulso alla società affinchè garantisse il miglioramento dei servizi per rispondere alle esigenze degli utenti”.

Si tratta di un percorso di ottimizzazione in divenire, come precisato dallo stesso Presidente: “Il nostro impegno è anche rivolto alla rimodulazione delle corse secondo le necessità dell’utenza, come è già accaduto nei mesi scorsi con l’allestimento della nuova linea Imperia-Nava, che sta dando buoni risultati”.