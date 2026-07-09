Pausa estiva per il Punto INPS di Ovada. L’istituto ha infatti comunicato la sospensione temporanea del servizio di informazione e ricevimento al pubblico in presenza presso gli uffici di via M. Gea 14. Lo stop agli appuntamenti prenderà il via mercoledì 29 luglio per protrarsi per tutto il mese di agosto, con la riapertura ufficiale degli sportelli fissata per l’inizio di settembre.

Le sedi alternative operative sul territorio

Nonostante la chiusura temporanea della sede ovadese, i servizi per i cittadini non si fermano. Il ricevimento degli utenti, rigorosamente previo appuntamento, continuerà a essere garantito in modo regolare e senza interruzioni presso le altre strutture provinciali.

Nello specifico, l’utenza potrà fare riferimento a:

La Sede INPS di Alessandria.

L’Agenzia territoriale di Acqui Terme.

L’Agenzia territoriale di Novi Ligure.

L’Agenzia territoriale di Casale Monferrato.

Come prenotare e la data di riapertura

Per fissare un incontro (sia esso in presenza nelle sedi operative oppure in modalità telefonica), gli utenti hanno a disposizione una serie di canali diretti e digitali.

È possibile contattare il Contact Center chiamando il numero 803.164 (gratuitamente da rete fissa) o lo 06.164.164 (da cellulare, con tariffazione in base al proprio gestore). In alternativa, per chi predilige i servizi telematici, le prenotazioni possono essere effettuate tramite:

Il sito web istituzionale www.inps.it.

L’applicazione per smartphone e tablet “App Inps Mobile”.

L’accesso diretto alla propria pagina personale “My Inps”.

Il periodo di sospensione dell’attività a Ovada terminerà alla fine dell’estate: il normale ricevimento in presenza presso il Punto INPS cittadino riprenderà regolarmente la sua attività a partire da mercoledì 2 settembre 2026.