Nei giorni scrorsi nel centro cittadino di Imperia, il personale della Squadra Mobile ha sventato un raggiro arrestando un uomo in flagranza di reato. Il soggetto, colto sul fatto dagli agenti durante un mirato servizio di prevenzione contro i reati predatori, aveva appena messo a segno la famigerata “truffa dello specchietto”, riuscendo a farsi consegnare del denaro da un ignaro automobilista simulando un falso sinistro stradale.

La dinamica dell’inganno

L’attenzione degli operatori della Questura è stata catturata dalla condotta sospetta dell’uomo. Aggirandosi a bordo della propria auto, si è avvicinato a un’altra vettura in transito lanciando un oggetto contro di essa. Subito dopo, ha accusato l’altro conducente di aver causato un danno alla sua carrozzeria, che in realtà presentava danni pregressi.

Caduta nella trappola psicologica e convinta di essere responsabile del danneggiamento, la vittima è scesa dal veicolo per cercare una soluzione. A quel punto, l’impostore ha mostrato tramite internet i presunti costi dei pezzi di ricambio, invitando il malcapitato a non attivare la procedura assicurativa e prospettando un accordo diretto, apparentemente più rapido e conveniente per entrambi.

L’intervento della Squadra Mobile

Gli agenti, che avevano osservato l’intera dinamica mantenendosi a debita distanza, sono intervenuti con tempismo perfetto. L’operazione è scattata proprio nel momento in cui la vittima, ormai tratta in inganno, stava consegnando all’uomo la somma di denaro pattuita.

Il truffatore è stato bloccato e tratto in arresto per il reato di truffa aggravata in flagranza, misura che è stata successivamente convalidata dall’Autorità Giudiziaria. Come previsto dalla legge, si precisa che il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

I consigli della Polizia per difendersi

La Polizia di Stato invita i cittadini a prestare la massima attenzione a questa tipologia di reato. Pur non essendo ancora particolarmente diffusa nella provincia di Imperia, la truffa dello specchietto risulta molto insidiosa perché si fonda sulla rapidità dell’azione e sulla forte pressione psicologica esercitata sulla persona offesa.

In caso di incidenti anomali o situazioni sospette, le Forze dell’Ordine raccomandano di seguire alcune semplici regole:

Non consegnare mai denaro in contanti.

Non accettare soluzioni o accordi immediati proposti da sconosciuti.

Contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112 per richiedere l’intervento di una pattuglia.