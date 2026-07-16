Dal 23 luglio al 1° agosto 2026, il prestigioso Living Theatre Europa farà il suo atteso ritorno a Rocchetta Ligure e nello storico Palazzo Spinola con il progetto “Public Acts: A Journey to Non-Violence”. L’iniziativa, un laboratorio teatrale residenziale di dieci giorni inserito nell’ambito del programma europeo Erasmus+ e realizzato in collaborazione con il collettivo greco Facta Non Verba, riallaccia lo storico legame tra la celebre compagnia teatrale, la memoria partigiana della Val Borbera e la comunità locale.

Un ritorno alle radici della memoria e della nonviolenza

Palazzo Spinola ha ospitato nei primi anni Duemila il Centro Living Europa, un periodo intenso in cui la compagnia creò opere storiche come Resistenza, nata dall’incontro con la memoria partigiana locale e con la testimonianza di Gian Battista Lazagna “Carlo”. Quel legame si rinnova oggi con un laboratorio residenziale che indaga le strutture del potere e della violenza nella vita quotidiana (Guerra, Morte, Proprietà privata, Denaro, Stato e Amore distorto dal potere) attraverso il movimento, la voce, il rito e l’azione pubblica.

Il progetto culminerà in due importanti restituzioni spettacolari aperte al pubblico:

Venerdì 31 luglio (ore 18:00): prima rappresentazione pubblica ed esito collettivo del laboratorio in Piazza Regina Margherita a Rocchetta Ligure.

prima rappresentazione pubblica ed esito collettivo del laboratorio in Piazza Regina Margherita a Rocchetta Ligure. Sabato 1° agosto: seconda rappresentazione a Costa Vescovato, inserita nella cornice del “Voci dei Boschi Film Festival”.

Il programma degli eventi speciali e la mostra d’archivio

Oltre al laboratorio teatrale, il territorio ospiterà una serie di iniziative culturali collaterali per ripercorrere la storia della compagnia a Rocchetta Ligure:

Venerdì 24 luglio (ore 21:00 – Piazza Regina Margherita, Rocchetta Ligure): Serata dedicata alla proiezione di materiali d’archivio storici del Living Theatre, organizzata in collaborazione con il Voci dei Boschi Film Festival. L’incontro sarà introdotto e guidato da Alessandra Vannucci (docente, regista e drammaturga) con gli interventi di Elena Stamatopoulou, Gary Brackett, Gianluca Bottoni e Gigi Roccati.

Serata dedicata alla proiezione di materiali d’archivio storici del Living Theatre, organizzata in collaborazione con il Voci dei Boschi Film Festival. L’incontro sarà introdotto e guidato da Alessandra Vannucci (docente, regista e drammaturga) con gli interventi di Elena Stamatopoulou, Gary Brackett, Gianluca Bottoni e Gigi Roccati. Sabato 25 luglio (ore 18:00 – Palazzo Spinola, Rocchetta Ligure): Presentazione ufficiale del progetto alla presenza del sindaco Fabio Cogo, dell’assessore regionale Enrico Bussalino, del presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta Daniele Borioli e dei direttori artistici Gary Brackett ed Elena Stamatopoulou.

Presentazione ufficiale del progetto alla presenza del sindaco Fabio Cogo, dell’assessore regionale Enrico Bussalino, del presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta Daniele Borioli e dei direttori artistici Gary Brackett ed Elena Stamatopoulou. Sabato 25 luglio (ore 19:00 – Palazzo Spinola, Rocchetta Ligure): Inaugurazione della mostra temporanea curata dal Museo G.B. Lazagna – Centro di documentazione. L’esposizione raccoglie fotografie, manifesti, materiali d’archivio originali e frammenti audiovisivi che testimoniano la straordinaria presenza del Living Theatre a Rocchetta Ligure tra il 1999 e il 2003.

Dal 23 luglio al 1° agosto 2026, il prestigioso Living Theatre Europa farà il suo atteso ritorno a Rocchetta Ligure e nello storico Palazzo Spinola con il progetto “Public Acts: A Journey to Non-Violence”. L’iniziativa, un laboratorio teatrale residenziale di dieci giorni inserito nell’ambito del programma europeo Erasmus+ e realizzato in collaborazione con il collettivo greco Facta Non Verba, riallaccia lo storico legame tra la celebre compagnia teatrale, la memoria partigiana della Val Borbera e la comunità locale.

Un ritorno alle radici della memoria e della nonviolenza

Palazzo Spinola ha ospitato nei primi anni Duemila il Centro Living Europa, un periodo intenso in cui la compagnia creò opere storiche come Resistenza, nata dall’incontro con la memoria partigiana locale e con la testimonianza di Gian Battista Lazagna “Carlo”. Quel legame si rinnova oggi con un laboratorio residenziale che indaga le strutture del potere e della violenza nella vita quotidiana (Guerra, Morte, Proprietà privata, Denaro, Stato e Amore distorto dal potere) attraverso il movimento, la voce, il rito e l’azione pubblica.

Il progetto culminerà in due importanti restituzioni spettacolari aperte al pubblico:

Venerdì 31 luglio (ore 18:00): prima rappresentazione pubblica ed esito collettivo del laboratorio in Piazza Regina Margherita a Rocchetta Ligure.

prima rappresentazione pubblica ed esito collettivo del laboratorio in Piazza Regina Margherita a Rocchetta Ligure. Sabato 1° agosto: seconda rappresentazione a Costa Vescovato, inserita nella cornice del “Voci dei Boschi Film Festival”.

Il programma degli eventi speciali e la mostra d’archivio

Oltre al laboratorio teatrale, il territorio ospiterà una serie di iniziative culturali collaterali per ripercorrere la storia della compagnia a Rocchetta Ligure:

Venerdì 24 luglio (ore 21:00 – Piazza Regina Margherita, Rocchetta Ligure): Serata dedicata alla proiezione di materiali d’archivio storici del Living Theatre, organizzata in collaborazione con il Voci dei Boschi Film Festival. L’incontro sarà introdotto e guidato da Alessandra Vannucci (docente, regista e drammaturga) con gli interventi di Elena Stamatopoulou, Gary Brackett, Gianluca Bottoni e Gigi Roccati.

Serata dedicata alla proiezione di materiali d’archivio storici del Living Theatre, organizzata in collaborazione con il Voci dei Boschi Film Festival. L’incontro sarà introdotto e guidato da Alessandra Vannucci (docente, regista e drammaturga) con gli interventi di Elena Stamatopoulou, Gary Brackett, Gianluca Bottoni e Gigi Roccati. Sabato 25 luglio (ore 18:00 – Palazzo Spinola, Rocchetta Ligure): Presentazione ufficiale del progetto alla presenza del sindaco Fabio Cogo, dell’assessore regionale Enrico Bussalino, del presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta Daniele Borioli e dei direttori artistici Gary Brackett ed Elena Stamatopoulou.

Presentazione ufficiale del progetto alla presenza del sindaco Fabio Cogo, dell’assessore regionale Enrico Bussalino, del presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta Daniele Borioli e dei direttori artistici Gary Brackett ed Elena Stamatopoulou. Sabato 25 luglio (ore 19:00 – Palazzo Spinola, Rocchetta Ligure): Inaugurazione della mostra temporanea curata dal Museo G.B. Lazagna – Centro di documentazione. L’esposizione raccoglie fotografie, manifesti, materiali d’archivio originali e frammenti audiovisivi che testimoniano la straordinaria presenza del Living Theatre a Rocchetta Ligure tra il 1999 e il 2003.