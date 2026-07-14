A Diano Marina l’estate entra nel vivo con l’atteso ritorno della sagra organizzata dalla Famïa Dianese. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2026, la cornice di Villa Scarsella si animerà con l’evento “Evviva l’estate”, una manifestazione patrocinata dal Comune che unisce le eccellenze gastronomiche dei piatti tipici liguri a un ricco cartellone di intrattenimento musicale serale.
Gastronomia e animazione d’apertura
L’iniziativa offrirà ai partecipanti la possibilità di gustare le specialità culinarie della tradizione ligure. Ad accompagnare l’apertura delle serate, nella fascia oraria che va dalle 19:30 alle 21:30, ci sarà la selezione musicale di Tato dj.
Il programma dei concerti
Il clou dell’intrattenimento prenderà il via nel dopocena, con un programma di esibizioni live pensato per far ballare e divertire il pubblico. Di seguito il calendario completo degli spettacoli previsti per questa edizione:
- Giovedì 16 luglio: Sul palco saliranno i Blinders e i Mercenari.
- Venerdì 17 luglio: Spazio alla musica di Kikko con la Combricola del Blasco.
- Sabato 18 luglio: Si balla al ritmo della Studio 54 Disco Band.
- Domenica 19 luglio: La serata conclusiva sarà aperta da dj Kenzo, per poi proseguire con lo spettacolo “Dance Story” dei Divina.