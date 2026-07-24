Oltre ad andare al vedere un film al Megaplex Stardust ecco gli eventi in programma.

SABATO 25 LUGLIO

Tortona: alle ore 21:15 in piazzetta Julia Dertona nel cortile dell’Annunziata : Concerto Freesound Band, serata musicale di beneficenza a favore dell’Associazione Matteo25 (ingresso a offerta).

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Fabbrica Curone: alla frazione Caldirola Un appuntamento che unisce note jazz e promozione del territorio. Si parte con il concerto “Note in Jazz” per accompagnare l’apericena curata dalla Pro Loco. Sul palco: Il trio jazz composto da Andrea Codispoti, Leonardo Barbierato ed Edoardo Zampolini. A seguire: Presentazione in anteprima del documentario dedicato a Caldirola e al Brö ‘d Carvò, realizzato da Andrea Cogotti nell’ambito della rassegna Caldirola, una Montagna d’Arte.

Momperone: a partire dalle ore 21:30, andrà in scena lo spettacolo “Sotto a chi tocca”. A portare sul palco le risate sarà la compagnia teatrale “I Gobbi” di Arquata Scrivia, che fa il suo ritorno in paese per l’occasione.

DOMENICA 26 LUGLIO

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Avolasca: alle ore 21:15, la Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari ospiterà “Il Canto dell’Anima”, uno speciale e commosso concerto lirico in memoria del notaio Luciano Mariano. L’evento, inserito nel cartellone dell’Alexandria Opera Festival 2026, intende omaggiare la figura del compianto professionista e filantropo, tragicamente e improvvisamente scomparso nelle scorse settimane a seguito di una caduta dalle scale della propria abitazione.

Fabbrica Curone: alla frazione Lunassi a partire dalle ore 18:00, i fedeli potranno partecipare alla Santa Messa, che sarà accompagnata dalla consueta processione. A seguire aperitivo ad offerta.

Sale: festa patronale di Sant’Anna con presenza di tradizionali bancarelle, esposizioni dedicate agli appassionati di motori, con la presenza di auto americane e moto, attività di intrattenimento interamente dedicate ai più piccoli. Alle 22 tradizionali fuochi artificiali.