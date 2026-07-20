Una settimana vibrante e ricca di appuntamenti attende Diano Marina dal 20 al 26 luglio 2026. La città ligure propone un fitto calendario che spazia dalla musica dal vivo agli incontri culturali, passando per le iniziative sociali e le tradizionali celebrazioni religiose, offrendo così un’esperienza estiva completa e pensata per attrarre residenti e turisti di ogni età.

Le variazioni per “Diano in Musica” e gli eventi di inizio settimana

Il cartellone si apre già questa sera, lunedì 20 luglio, con “Balliamoci l’Estate”, in programma al Molo delle Tartarughe alle ore 21:30.

L’attenzione si sposterà poi su martedì 21 luglio per l’atteso e consolidato appuntamento con “Diano in Musica”, la rassegna di musica live curata dalla Banda Musicale Città di Diano Marina. Dalle ore 21:30 le vie dello shopping si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, con alcune importanti variazioni di location rispetto al programma originale:

I City of Evil si esibiranno con il loro country moderno in acustico in corso Roma est.

si esibiranno con il loro country moderno in acustico in corso Roma est. Il gruppo Piano B animerà il Molo delle Tartarughe (spostato da via Genala).

animerà il Molo delle Tartarughe (spostato da via Genala). La Karibe Band Show, con il suo repertorio latino americano anni ’60, ’70 e ’80, suonerà in via Genala (non più nella precedentemente annunciata Piazza Martiri della Libertà).

Mercoledì e giovedì tra letteratura, storia e mare

La giornata di mercoledì 22 luglio sarà interamente dedicata alla cultura. A partire dalle ore 21:00 sono previsti due eventi in contemporanea:

Al Molo delle Tartarughe si terrà il salotto letterario “Due Parole in Riva al Mare”, dove la giornalista e autrice Safiria Leccese presenterà la sua opera “A ricchezza del bene”.

Dal Palazzo Parco (Museo Civico) partirà “Extra Omnes – visita guidata al centro cittadino”, una passeggiata per riscoprire la storia e le bellezze nascoste della città (prenotazione necessaria al numero 0183.497621).

Giovedì 23 luglio tornerà invece l’appuntamento con “Diano sottoMarina”, in programma alle 21:30 al Molo delle Tartarughe.

Il fine settimana: grande musica, prevenzione e tradizioni

Il weekend si aprirà venerdì 24 luglio all’insegna della grande musica classica: alle 21:30 Villa Scarsella ospiterà il “15° EMD Festival – Carmina Burana”.

Sabato 25 luglio sarà una giornata ricca fin dal mattino (ore 9:00): si terranno infatti “MareAbilia: movimento, funzione, autonomia” (dedicato al benessere) e “Salvamento in Mare” presso la Spiaggia SportVillage (ex Camandone), con dimostrazioni di tecniche di primo soccorso in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento.

A chiudere il fine settimana ci penseranno le celebrazioni religiose e tradizionali:

Sabato alle ore 19:00 prenderà il via la Festa Patronale di San Giacomo nella Frazione Diano Calderina.

nella Frazione Diano Calderina. Domenica 26 luglio alle ore 20:50 si terrà la Festa Patronale di Sant’Anna presso il Lido Sant’Anna.

Informazioni e contatti

Per rimanere costantemente aggiornati sui dettagli degli eventi è possibile consultare il sito turistico ufficiale della città (turismo.dianomarina.im.it). L’Ufficio IAT di via Genala resterà inoltre a disposizione del pubblico tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 e tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 18.30 (con l’eccezione del lunedì pomeriggio, giorno di chiusura).

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