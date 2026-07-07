Domenica 12 luglio 2026, la sala SOMS di San Sebastiano Curone (AL) ospiterà un torneo benefico di burraco a coppie. L’iniziativa è stata organizzata per supportare le attività dell’associazione Iris Odv di Casalnoceto.

Dettagli del torneo

La giornata sarà dedicata al gioco e alla solidarietà, con un programma tecnico così strutturato:

Registrazione partecipanti: ore 14:30.

ore 14:30. Inizio torneo: ore 15:00.

ore 15:00. Formula di gioco: 2 Mitchell – 2 danese.

Iscrizioni e partecipazione

La partecipazione al torneo prevede un contributo di 15 euro a persona. È necessario effettuare l’iscrizione entro il 10 luglio 2026, contattando i seguenti numeri e fornendo nome, cognome e gruppo o località di provenienza:

Ornella Giacobone: 348/0985349.

348/0985349. Massimiliano Lucchetti: 346/6927171.

Al termine delle partite, l’organizzazione offrirà ai partecipanti un aperitivo e delle torte.