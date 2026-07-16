A seguito del violento temporale che ha colpito il territorio di Novi Ligure nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea del Parco Castello. Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la pubblica incolumità e consentire l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la rimozione dei pericoli e la messa in sicurezza delle aree, fortemente danneggiate dall’eccezionale ondata di maltempo.

La macchina dei soccorsi e i primi interventi sulla viabilità

Fin dai primi momenti dell’emergenza si è attivata con la massima tempestività la macchina dei soccorsi, coordinata sul campo dal Sindaco Rocchino Muliere, dal Vicesindaco Simone Tedeschi e dall’intera Giunta comunale.

Il lavoro congiunto di Ufficio Tecnico, Polizia Locale, Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del Fuoco ha permesso di affrontare rapidamente le situazioni più critiche:

Messa in sicurezza degli edifici: i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente in piazza Gobetti e corso Piave a causa di tetti scoperchiati dalla furia del vento, mentre le operazioni sono proseguite per ore in via Baiardi.

i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente in piazza Gobetti e corso Piave a causa di tetti scoperchiati dalla furia del vento, mentre le operazioni sono proseguite per ore in via Baiardi. Ripristino della circolazione: la viabilità principale è stata ristabilita in tempi record in arterie stradali cruciali quali via Oneto, via Capurro e corso Marenco.

la viabilità principale è stata ristabilita in tempi record in arterie stradali cruciali quali via Oneto, via Capurro e corso Marenco. Rimozione ostacoli: sono state tempestivamente risolte le ostruzioni causate dalla caduta di alberi in viale Pinan Cichero, garantendo la regolare circolazione anche in strada Merella e in piazzale Pieve.

Il bilancio dei danni al patrimonio arboreo e la chiusura del parco

I sopralluoghi e i rilievi effettuati nella giornata di giovedì 16 luglio hanno evidenziato un quadro particolarmente gravoso per il patrimonio arboreo della città.

I tecnici dell’Ufficio Tecnico, attualmente impegnati negli interventi di somma urgenza, hanno registrato:

Circa trenta alberi danneggiati all’interno del perimetro del Parco Castello.

all’interno del perimetro del Parco Castello. Circa quaranta alberi danneggiati nel resto delle aree cittadine.

Proprio per via dei gravi danni riscontrati e al fine di rimuovere qualsiasi potenziale situazione di rischio per i frequentatori, l’Amministrazione comunale ha stabilito che il Parco Castello rimarrà completamente interdetto al pubblico fino al termine delle operazioni di ripristino e alla sua totale messa in sicurezza.