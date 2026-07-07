La “Festa della Montagna – La montagna da assaporare” è pronta ad animare Montegrosso Pian Latte (IM) per tre imperdibili giornate. Dal 10 al 12 luglio 2026, la località ligure ospiterà un ricco calendario di appuntamenti pensati per celebrare il territorio, coniugando natura, cultura ed eccellenze enogastronomiche locali.

Un programma ricco di attività all’aria aperta

La manifestazione offre svariate occasioni di svago e divertimento per tutte le età, con una forte vocazione per la natura e la scoperta dell’entroterra. Il programma prevede un’ampia scelta di iniziative:

Escursione in e-bike e attività outdoor.

Trekking con guida per esplorare i sentieri del territorio.

Avvicinamento agli animali.

Eventi culturali, tra cui spicca un laboratorio di scrittura creativa di montagna.

Spettacoli di musica popolare per allietare le giornate.

Spazio al gusto e alle tradizioni

Oltre allo sport e all’intrattenimento, la kermesse punterà i riflettori sulle tradizioni locali. Sarà infatti allestito uno spazio dedicato alle aziende agricole e uno spazio riservato agli artigiani, permettendo ai visitatori di scoprire i prodotti del territorio. Chi vorrà rifocillarsi potrà inoltre contare sull’offerta dello street food di paese, per un vero e proprio viaggio nei sapori genuini.

Informazioni utili

L’evento è curato e organizzato dalla Pro Loco di Montegrosso Pian Latte APS. Per chiunque volesse ricevere ulteriori dettagli sull’iniziativa, è possibile rivolgersi direttamente all’organizzazione attraverso i seguenti canali:

Indirizzo e-mail: info@prolocomontegrossopl.it.

Contatto telefonico: +39 379 196 02 53.