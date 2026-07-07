Il Comune di Tortona arricchisce la propria offerta educativa e museale affidando un nuovo incarico professionale per la gestione delle attività laboratoriali e delle visite guidate al Polo Culturale cittadino. A seguito di una recente disposizione del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, il MA-DE e la Pinacoteca Civica potranno continuare a garantire percorsi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, affidandosi alle competenze della dottoressa Letizia Improsperato, chiamata a supportare il Servizio Cultura per rispondere alle crescenti esigenze didattiche.

Le necessità del Polo Culturale

Le strutture del MA-DE e della Pinacoteca Civica continuano a rappresentare un fulcro nevralgico per la promozione culturale del territorio tortonese. Per mantenere alto lo standard dei servizi offerti, in particolar modo per quanto riguarda l’accoglienza e l’educazione degli studenti, l’Amministrazione ha ravvisato la necessità di individuare una figura professionale esterna. Al momento, infatti, l’organico in forza al Servizio Cultura non disponeva di una risorsa immediatamente disponibile per garantire la continuità di queste specifiche iniziative.

L’affidamento e le attività previste per le scuole

La scelta, portata avanti sotto il coordinamento della dottoressa Manuela Marini (titolare di Elevata Qualificazione per il Servizio Cultura), è ricaduta sulla dottoressa Letizia Improsperato, il cui progetto è stato valutato positivamente dagli uffici comunali.

Nel dettaglio, la professionista si occuperà di:

Gestire e coordinare le attività laboratoriali all’interno degli spazi museali.

Condurre le visite guidate al Polo Culturale, adattando i contenuti alle diverse fasce d’età.

Assicurare un supporto didattico continuo e qualificato alle scuole di ogni ordine e grado in visita ai musei cittadini.

Un impegno costante per la cultura

Con questo provvedimento, finalizzato e formalizzato a inizio luglio, l’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel valorizzare il patrimonio artistico locale. L’obiettivo primario resta quello di trasformare gli spazi espositivi in luoghi vivi, interattivi e di apprendimento attivo, dando agli istituti scolastici la certezza di poter contare su percorsi strutturati e guide preparate per scoprire le bellezze storiche e artistiche di Tortona.