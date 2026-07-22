Sezzadio – Un intervento provvidenziale dei Carabinieri Forestali ha scongiurato il peggio durante il grave incendio divampato la scorsa settimana in un canile.

Ne emerge ora una storia a lieto fine, ma nel pomeriggio di qualche giorno fa, la situazione avrebbe potuto avere un esito tutt’altro che positivo. Una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Ovada, in servizio di reperibilità ambientale, ha notato una densa colonna di fumo nero levarsi dal territorio di Sezzadio ed è intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco e poi alle varie forze di volontariato accorse per arginare i danni. L’incendio si era esteso su svariate decine di ettari di coltivi e boschi fino a minacciare seriamente i centri abitati.

I Carabinieri, informati della presenza di un canile situato proprio sulla probabile direttrice di avanzamento del fronte del fuoco, sono accorsi tempestivamente e hanno riscontrato la presenza di circa venti cani chiusi nei box e recinti, constatando inizialmente l’assenza di personale addetto alla messa in sicurezza degli animali. Con prontezza, hanno attivato le manichette d’acqua disponibili per bagnare l’area circostante, nel tentativo di rallentare l’avanzata del fuoco in attesa dei soccorsi.

Non appena le fiamme hanno iniziato a interessare le recinzioni della struttura, i Carabinieri sono entrati nei box e hanno provveduto a caricare i cani nel cassone del loro mezzo di servizio per trasferirli in un’area sicura.

Con il sopraggiungere del personale della struttura, è emersa l’assenza all’appello di un ultimo cane. I Forestali non hanno esitato a tornare indietro per recuperare l’animale, rimasto bloccato in un recinto, completando così con successo l’evacuazione.

Ultimate le operazioni di salvataggio, la pattuglia ha poi proseguito l’attività di supporto ai Vigili del Fuoco, alle squadre AIB e alla locale Protezione Civile prontamente intervenuti, scortando alcuni mezzi di soccorso e monitorando l’evoluzione delle fiamme che ha minacciato anche alcune abitazioni.

Trasmesse tutte le informazioni al competente Nucleo Carabinieri Forestale di Acqui Terme, cui sono affidate le indagini, i Forestali intervenuti hanno di recente avuto modo di rivedere gli amici a quattro zampe salvi, di nuovo al sicuro nei loro box, ricevendo i ringraziamenti dei proprietari del canile e del Sindaco di Sezzadio.