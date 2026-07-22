Il palco del parco di Villa Scarsella a Diano Marina si prepara ad accogliere uno degli eventi più imponenti e attesi della stagione. Venerdì 24 luglio alle ore 21.30, per il suo terzo appuntamento, il 15° EMD Festival ospiterà per la prima volta la celebre cantata scenica “Carmina Burana” di Carl Orff, portando in scena un cast internazionale composto da oltre ottanta artisti tra musicisti, coristi e solisti.

Un capolavoro della musica corale

La celebre partitura di Carl Orff, risalente al 1937, è basata su poesie medievali risalenti all’XI, XII e XIII secolo. Si tratta di una delle composizioni di musica classica e corale più famose al mondo, rinomata per i suoi ritmi potenti e l’uso vigoroso delle percussioni. I 24 brani che compongono l’opera (oltre al famosissimo brano di apertura) presentano testi tramandati da chierici, intellettuali e studenti girovaghi, noti come “clerici vagantes”. I canti dimostrano una grande varietà culturale, affrontando tematiche che spaziano dalla satira morale all’amore, fino al vino e ai canti conviviali.

Il prestigioso cast internazionale

Sotto la sapiente direzione di Frédéric Deloche, esperto maestro dell’Opera di Nizza, si esibirà sul palco di Villa Scarsella una formazione di altissimo profilo:

I cori: Il prestigioso Chœur Philharmonique di Nizza e il Coro FilHarmonia di Sanremo.

Il prestigioso Chœur Philharmonique di Nizza e il Coro FilHarmonia di Sanremo. I solisti: La soprano coreana Sue-Jung Im, il tenore cileno Diego Saavedra e l’eclettico baritono di origine tedesca Richard Rittelmann.

La soprano coreana Sue-Jung Im, il tenore cileno Diego Saavedra e l’eclettico baritono di origine tedesca Richard Rittelmann. I musicisti: I fenomenali pianisti Thibaud Epp (francese) e Roberto Galfione (torinese), accompagnati da un gruppo di giovani percussionisti del Cnr di Nizza.

Organizzazione e prossimi appuntamenti

L’EMD Festival giunge alla sua quindicesima edizione proponendo sette spettacoli complessivi. L’evento è organizzato dall’associazione Ritorno all’Opera in stretta collaborazione con il gruppo Amici della Musica del Golfo Dianese, godendo inoltre del sostegno del Comune di Diano Marina e del patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.

I biglietti, con posti numerati, sono disponibili in prevendita sul portale Ticket.it. In alternativa, è possibile rivolgersi ai punti fisici presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (aperto giovedì, venerdì e sabato mattina) o presso Gianna Viaggi a San Bartolomeo al Mare.

Dopo lo spettacolo dei “Carmina Burana” (che segue i successi dei primi appuntamenti di luglio dedicati ai Dire Straits e al balletto “Arcipelago di segni”), il cartellone del festival proseguirà con i seguenti eventi:

Venerdì 7 agosto: “Paul McCartney e i Beatles”, un concerto-racconto di teatro e musica con Gianmarco Tognazzi e l’orchestra da camera Saverio Mercadante. Nel corso di questa serata, Tognazzi riceverà il Premio Città di Diano Marina 2026.

“Paul McCartney e i Beatles”, un concerto-racconto di teatro e musica con Gianmarco Tognazzi e l’orchestra da camera Saverio Mercadante. Nel corso di questa serata, Tognazzi riceverà il Premio Città di Diano Marina 2026. Giovedì 13 agosto: “Elton John Tribute Show”, con l’esibizione della tribute band The One.

“Elton John Tribute Show”, con l’esibizione della tribute band The One. Lunedì 17 agosto: “Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni)”, con le indimenticabili colonne sonore eseguite dall’Ensemble Le Muse.

“Una Notte a Hollywood (La musica dei sogni)”, con le indimenticabili colonne sonore eseguite dall’Ensemble Le Muse. Mercoledì 26 agosto: “Tre come Noi – jazz”, imperdibile serata con Dado Moroni al pianoforte, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Hamid Drake alla batteria.