Il Commissario Capo della Polizia di Stato, Salvatore Crupi, è il nuovo Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Imperia. A soli ventisette anni, il giovane funzionario assume la guida di un ufficio investigativo di primaria importanza, strategico per l’attività di contrasto alla criminalità e per la tutela della sicurezza pubblica su tutto il territorio provinciale.

Un curriculum accademico di eccellenza

Nato a Reggio Calabria, il dottor Crupi vanta un percorso formativo di alto livello. Prima di approdare alla carriera in divisa, ha costruito le proprie competenze giuridiche e organizzative attraverso diverse tappe significative:

Laurea presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, arricchita da esperienze di studio all’estero.

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari della Procura Generale alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.

L’ingresso in Polizia e il Master

Risultato vincitore del concorso per Commissario della Polizia di Stato, Salvatore Crupi ha frequentato il 113° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. La sua preparazione specialistica è stata ulteriormente perfezionata dal conseguimento di un Master universitario di secondo livello in “Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza”, ottenuto presso la prestigiosa Luiss Business School.

L’esperienza sul campo a Imperia

La sua carriera operativa ha preso il via proprio nel Ponente ligure. Il suo primo incarico lo ha visto infatti impegnato presso la Questura di Imperia, dove è stato assegnato all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante questo periodo ha potuto maturare una solida e significativa esperienza, operando sia nell’ambito dell’attività istituzionale e organizzativa della Questura, sia nel delicato settore del controllo del territorio e della gestione operativa degli interventi.

Il nuovo ruolo e gli auguri del Questore

Ottenuta la promozione alla qualifica di Commissario Capo, il dottor Crupi affronta ora questo nuovo e fondamentale incarico direttivo, che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel suo brillante percorso professionale. In concomitanza con la nomina, il Questore della provincia di Imperia, dottor Andrea Lo Iacono, ha espresso profondo apprezzamento per il curriculum del giovane funzionario, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro per le importanti sfide che lo attendono.