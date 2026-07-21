Ogni quanto va sostituito un filtro in un impianto di verniciatura? Non a data fissa, ma seguendo i segnali dell’impianto. Il parametro più indicativo da tenere d’occhio è la perdita di carico (ΔP), da controllare con manometri differenziali e non a vista. Letto insieme alla portata e allo stato dell’overspray, quel valore orienta le decisioni meglio di una scadenza fissata sul calendario.

In sintesi. Il criterio guida è la perdita di carico. Cosa misurare: ΔP e portata dell’aria, in modo continuativo. Cosa evitare: valutare lo stato del filtro solo a occhio. Le soglie di attenzione e intervento non sono universali: vanno definite per il singolo impianto, in base a cabina, vernici e ritmi di lavoro.

Questa guida ruota attorno a tre dimensioni che un reparto di verniciatura gioca sempre insieme: qualità della finitura, sicurezza degli operatori e continuità produttiva. Vedremo quali segnali monitorare, quali riferimenti normativi contano nel contesto italiano ed europeo e perché conviene ragionare per stadi anziché per singolo ricambio.

È un cambio di mentalità sottovalutato. Molti reparti trattano i filtri come materiale di consumo da sostituire a scadenza, alla stregua dell’olio di un motore. Un impianto di verniciatura, però, non lavora a condizioni costanti: cambiano le vernici, i pezzi, i turni, il carico di overspray. Il filtro assorbe tutta questa variabilità ed è anche l’elemento che, se ascoltato con gli strumenti giusti, la racconta.

Cosa significa filtrazione in un impianto di verniciatura

La filtrazione non è un accessorio montato per riempire una casella. È la barriera che separa il processo dall’ambiente e viaggia in due direzioni. Da un lato l’aria che entra in cabina, da pulire prima che tocchi il pezzo. Dall’altro l’aria che esce, carica di overspray, solventi e polveri, da abbattere prima di rimetterla in circolo o espellerla.

Nei sistemi a flusso verticale i filtri di ingresso, i cosiddetti filtri cielo, sono alloggiati in un sistema di telai sopra la zona di lavoro e fanno parte dei filtri di ingresso aria. Hanno due funzioni. La prima è ridurre il particolato in arrivo dal plenum, per fornire aria priva di particelle che potrebbero danneggiare la verniciatura e provocare difetti come le schivature. La seconda è uniformare l’aria proveniente dal plenum, trasformando il regime turbolento verso un regime più laminare. Sull’altro versante trovano posto i filtri per l’abbattimento dell’overspray, che raccolgono la frazione di vernice nebulizzata che non si deposita sul pezzo.

Tre obiettivi convivono in ogni scelta: qualità della finitura, sicurezza (esposizione degli operatori e rischio di incendio) e continuità produttiva. L’errore più comune è valutare un filtro solo per prezzo e compatibilità dimensionale, come se un ricambio valesse l’altro purché entri nella sede. La dimensione conta, ma non è il primo dei criteri. Per inquadrare meglio criteri e soluzioni sui filtri per impianti di verniciatura, è utile partire da una visione d’insieme dell’impianto, non solo dal singolo ricambio, così da mantenere coerenza tra media filtrante, gestione e conformità.

Qualità della finitura: il ruolo dell’aria in ingresso

La qualità del film di vernice dipende, tra le altre cose, dalla pulizia dell’aria che raggiunge il pezzo. Ecco perché la funzione dei filtri cielo è così legata al risultato estetico: fornire aria priva di particelle che potrebbero contaminare la superficie e generare difetti in fase di applicazione. Quando il media filtrante si carica, oppone maggiore resistenza e la distribuzione dell’aria può cambiare; in molti impianti la ripetibilità del processo, cioè la capacità di ottenere lo stesso risultato pezzo dopo pezzo, ne risente.

C’è poi il tema dell’aria di immissione considerata a monte. Se i filtri in ingresso sono trascurati, la cabina può finire per richiamare dentro ciò che fluttua nell’officina. Curare la filtrazione in ingresso significa proteggere il processo prima ancora di preoccuparsi dell’estrazione. Un caso tipico: dopo un cambio di vernice più coprente, il ΔP può salire mentre la cabina appare ancora pulita a occhio. È proprio lì che il dato strumentale aiuta a decidere, senza aspettare che il difetto si presenti sul pezzo. La stabilità del flusso si costruisce a monte e va tenuta sotto controllo con misure oggettive più che a vista.

Sicurezza: filtri e gestione del rischio

Overspray e polveri che si accumulano non sono solo un problema estetico. In presenza di solventi contribuiscono a creare le condizioni che possono portare a un innesco. Un’atmosfera esplosiva, per definizione, si verifica quando una sostanza infiammabile (polveri, gas o vapori) è presente insieme a ossigeno e a una possibile sorgente di innesco, come una scintilla, una fiamma o il calore. La verniciatura industriale può presentare proprio questa combinazione.

Qui entra in gioco la normativa ATEX, sigla che deriva dal francese ATmosphères EXplosibles. La direttiva europea 2014/34/UE stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza per apparecchiature e sistemi di protezione destinati a essere usati in atmosfere potenzialmente esplosive; la direttiva 99/92/CE definisce le prescrizioni minime per migliorare la protezione di salute e sicurezza dei lavoratori esposti a questo rischio. Gli ambienti si classificano in zone in base alla probabilità di presenza dell’atmosfera esplosiva: 20, 21 e 22 per le polveri, 0, 1 e 2 per gas e vapori. Da questa classificazione discendono le misure di protezione, inclusa l’installazione di impianti di aspirazione certificati ATEX dove necessario.

Sul fronte del processo, nella prassi applicativa della UNI EN 16985 vengono indicati limiti alla concentrazione delle sostanze infiammabili: non oltre il 25% del limite inferiore di esplodibilità (LEL) per le cabine manuali e non oltre il 50% per quelle automatiche. Sono inoltre indicate velocità minime dell’aria in cabina: 0,3 m/s per il flusso verticale e 0,5 m/s per quello orizzontale. Una portata che scende può erodere questi margini; per questo il controllo della ventilazione e della filtrazione rientra nella gestione del rischio, non solo nella cura estetica del pezzo.

Un capitolo spesso dimenticato è la manipolazione dei filtri esausti. Un media impregnato di vernice e solvente va gestito con attenzione a impregnazione, gocciolamenti e stoccaggio temporaneo, non accatastato in un angolo del capannone. Chi definisce fin dall’inizio le procedure di rimozione e stoccaggio evita di trasformare un ricambio esausto in un rischio aggiuntivo.

Continuità produttiva: leggere lo stato dell’impianto dai filtri

Quando la resistenza cresce e la portata cala, la ventilazione può lavorare fuori dai valori di progetto: le velocità minime richieste in cabina rischiano di non essere più garantite, con possibili ricadute sia sulla qualità sia sulla sicurezza. Sono conseguenze che raramente compaiono in modo netto, ma che possono pesare turno dopo turno sotto forma di maggiore variabilità del risultato.

Ecco perché la sola manutenzione a calendario può rivelarsi fragile. Cambiare i filtri a intervalli fissi presuppone un carico costante che, nella verniciatura, spesso non c’è. Una commessa con smalti pesanti o pezzi molto sviluppati può caricare un filtro cielo in tempi brevi; un periodo di lavorazioni leggere lo fa durare più a lungo. Affiancare al calendario una misura oggettiva aiuta a capire quando l’intervento serve davvero, in base alle soglie definite per quel preciso impianto.

I segnali da monitorare, anche con strumentazione semplice

Il parametro numero uno è la perdita di carico. È consigliabile controllarla periodicamente con manometri differenziali e regolatori di portata, evitando l’esame a vista del filtro. Il motivo è pratico: un filtro può apparire ancora chiaro e avere una resistenza già elevata, oppure sembrare sporco e lavorare ancora entro i valori. L’occhio inganna, la misura no.

Accanto al ΔP ci sono alcuni segnali indiretti che, con cautela, possono suggerire un problema in corso:

Depositi anomali di polvere o nebbia persistente in zone dove prima l’aria appariva pulita.

Aumento della polvere sul pezzo nonostante le pulizie ordinarie.

Saturazione a chiazze del filtro, che può indicare by-pass, montaggio non corretto o guarnizioni non a tenuta.

Comportamento anomalo delle porte all’apertura, che può segnalare condizioni di pressione fuori dai valori attesi.

Sono indizi, non diagnosi. La conferma arriva dalla misura strumentale, perché distinguere un filtro a fine vita da un problema di ventilazione o di condotte richiede dati e non impressioni. Per questo l’installazione di manometri differenziali e regolatori di portata è spesso il primo investimento sensato: rende visibile ciò che altrimenti si scopre solo quando il difetto è già sul pezzo.

Quali filtri, dove: ragionare per stadi

Pensare per stadi è più utile che pensare per cataloghi. L’aria compie un percorso e ogni tratto ha la sua barriera. In ingresso, i filtri cielo proteggono il processo e uniformano il flusso; nella zona di estrazione entrano in gioco i filtri per l’abbattimento dell’overspray.

Una classificazione diffusa distingue due grandi famiglie. I filtri statici comprendono prefiltri, filtri per overspray, filtri ad alta efficienza e filtri a carboni attivi, questi ultimi indicati per l’abbattimento di odori, solventi e vapori. I filtri autopulenti più diffusi sono i filtri a manica e le cartucce, dotati di sistemi di pulizia automatica a getti d’aria compressa. La scelta dell’una o dell’altra soluzione dipende dal tipo di contaminante, dal volume di particolato e dalle caratteristiche dell’impianto.

Ragionare a stadi conviene. Una prima barriera che intercetta la frazione grossolana e una seconda dedicata al particolato fine possono contribuire a rendere più prevedibile il comportamento complessivo dell’impianto. Anche la compatibilità con la vernice incide: vernici all’acqua, a solvente e a polvere caricano il media in modi diversi e possono richiedere scelte diverse. Nelle verniciature industriali con volumi elevati, l’approccio a stadi aiuta a leggere meglio la curva di saturazione.

La classificazione dei filtri, senza confondersi tra sigle

Le classi servono a parlare la stessa lingua. All’inizio del 2017 è stata pubblicata la ISO 16890 come nuovo standard globale per la classificazione dei filtri dell’aria utilizzati negli impianti HVAC. La norma raggruppa i filtri in ePM1, ePM2.5, ePM10 e grossolano: per rientrare in un gruppo, un filtro deve avere almeno il 50% di efficienza su quella dimensione di particolato. Un filtro classificato ePM10, per esempio, trattiene almeno il 50% del PM10.

Si trovano ancora prodotti con doppia dicitura ISO 16890 ed EN 779:2012 (classi M5/F5). Un filtro cielo può essere descritto, per esempio, come ePM10 60% ed EN 779 M5. Saper leggere queste sigle evita di sostituire un filtro con uno di efficienza inferiore soltanto perché condivide le stesse misure di ingombro.

Errori frequenti che peggiorano tutto

Alcuni errori ricorrono con una certa regolarità. Il montaggio senza tenuta crea by-pass: l’aria trova la via più facile ai bordi, il filtro può caricarsi a chiazze e parte del particolato passa senza essere trattenuta. Sostituire il filtro solo quando l’impianto sembra non aspirare più significa spesso intervenire tardi, quando le condizioni in cabina sono già lontane dai valori attesi. Anche le pulizie con prodotti o metodi non compatibili possono danneggiare il media filtrante. Un caso concreto: in reparti che alternano più turni con vernici diverse, l’assenza di una tracciabilità interna di cosa è montato e da quando rende difficile capire perché un lotto di pezzi presenta più contaminazioni di un altro.

Un piano filtri che regge la produzione, in cinque passi

Mappare i punti filtro e definire uno standard per ciascuno: codice, classe, dimensioni, note di montaggio. Chi sostituisce deve sapere cosa mettere e come.

e definire uno standard per ciascuno: codice, classe, dimensioni, note di montaggio. Chi sostituisce deve sapere cosa mettere e come. Definire le soglie operative di ΔP e portata con una logica a fasce: valori normali, valori di attenzione da tenere d’occhio, valori oltre i quali intervenire. Sono soglie che vanno tarate sul singolo impianto, non copiate da un altro reparto.

di ΔP e portata con una logica a fasce: valori normali, valori di attenzione da tenere d’occhio, valori oltre i quali intervenire. Sono soglie che vanno tarate sul singolo impianto, non copiate da un altro reparto. Stabilire ispezioni e responsabilità : chi legge il manometro differenziale, con quale frequenza e chi decide la sostituzione. Produzione, manutenzione e HSE devono avere ruoli chiari.

: chi legge il manometro differenziale, con quale frequenza e chi decide la sostituzione. Produzione, manutenzione e HSE devono avere ruoli chiari. Registrare le cause di saturazione (tipo di vernice, pezzi, turni) per anticipare i picchi anziché subirli. Se ogni volta che entra una certa commessa il ΔP sale in fretta, meglio saperlo prima.

(tipo di vernice, pezzi, turni) per anticipare i picchi anziché subirli. Se ogni volta che entra una certa commessa il ΔP sale in fretta, meglio saperlo prima. Gestire scorte e sostituzioni con kit pronti, tempi definiti e una procedura di manipolazione e stoccaggio in sicurezza dei filtri esausti.

Quando serve un partner tecnico, e cosa chiedere

Un sopralluogo con verifica del flusso vale più di qualsiasi soluzione standard presa a scaffale. Prima di acquistare conviene chiedere indicazioni sul ΔP atteso a filtro nuovo, sulla durata stimata in relazione al proprio carico di lavoro e sulle corrette modalità di montaggio per evitare by-pass. È utile capire se il fornitore offre supporto anche sul fronte della conformità, ATEX inclusa dove applicabile, e sulla gestione dei filtri esausti. Nel contesto italiano ed europeo, del resto, la gestione della cabina si incrocia con riferimenti come la UNI EN 16985 e le direttive ATEX, meglio affrontati con un interlocutore competente.

Un dato di contesto aiuta a orientarsi: c’è chi in questo settore opera dal 1968, specializzandosi nella filtrazione industriale di fumi, polveri, odori e nebbie, progettando e realizzando gli impianti in sede e garantendo nel tempo assistenza, manutenzione e fornitura di ricambi. Continuità nel supporto e capacità di personalizzare sulle esigenze reali dell’impianto contano quanto la singola scheda prodotto. Un filtro, in fondo, non si compra una volta sola: lo si gestisce per anni, e la differenza la fa chi aiuta a leggerlo con i numeri giusti.