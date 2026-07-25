Venerdì 24 luglio l’Emd Festival di Diano Marina ha registrato un importante successo di pubblico con l’esecuzione dei “Carmina Burana”, attirando quasi 400 spettatori. Un vero trionfo per la musica lirica che fa da prestigioso apripista a un fine settimana all’insegna della tradizione e della devozione popolare, con le celebrazioni religiose dedicate a San Giacomo in programma nella serata di sabato 25 luglio e la suggestiva Festa Patronale di Sant’Anna prevista per domenica 26 luglio.

Il trionfo dei “Carmina Burana” all’Emd Festival

Il successo registrato ieri sera era tutt’altro che scontato. L’impegnativa opera di Carl Orff, seppur celeberrima nel suo brano iniziale, richiede infatti un ascolto attento per essere pienamente compresa in tutta la sua complessità. Il pubblico presente ha però risposto con grande entusiasmo, sottolineando con ripetuti applausi tra un brano e l’altro la straordinaria bravura degli artisti saliti sul palco.

Sotto la sapiente direzione del M° Frédéric Deloche, si è esibito un cast italo-francese d’eccezione, unendo prestigiose realtà corali e solisti di talento:

Il Choeur Philarmonique de Nice e il Coro FilHarmonia di Sanremo.

I solisti Sue Jung Im (Soprano), Diego Saavedra (Tenore) e Richard Rittelmann (Baritono).

L’accompagnamento musicale dei pianisti Roberto Galfione e Thibaud Epp, insieme alle percussioni degli Allievi del CNR di Nizza.

Sabato 25 luglio: le celebrazioni per San Giacomo

Terminato il momento dedicato alla lirica, il weekend prosegue con le tradizionali manifestazioni religiose. Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19:00, il borgo di Diano Calderina si animerà per la Festa di San Giacomo. Le celebrazioni prenderanno il via con la Santa Messa all’interno della suggestiva Chiesa Parrocchiale di San Giacomo. Subito dopo, i fedeli parteciperanno alla processione per le vie del borgo, accompagnata dalla musica della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.

Domenica 26 luglio: la suggestiva Festa di Sant’Anna

Domenica 26 luglio sarà invece la volta della Festa Patronale di Sant’Anna, un evento all’insegna di tradizione, fede e comunità organizzato dal Comune di Diano Marina in collaborazione con gli abitanti del borgo. L’appuntamento serale, con partenza dalla zona dei Bagni Lino, prevede il seguente programma:

Ore 20:50: Arrivo spettacolare della statua di Sant’Anna direttamente dal mare, trasportata a riva dal gruppo OPSA dei volontari della Croce Rossa Italiana (Comitato di Diano Marina). Seguirà la partenza della processione verso la Chiesa.

Arrivo spettacolare della statua di Sant’Anna direttamente dal mare, trasportata a riva dal gruppo OPSA dei volontari della Croce Rossa Italiana (Comitato di Diano Marina). Seguirà la partenza della processione verso la Chiesa. Ore 21:00: Celebrazione della Santa Messa nell’area di Zona Sant’Anna, seguita dalla solenne processione con l’effige della Santa per le vie della borgata. Parteciperanno all’evento la Banda Città di Diano Marina e la Confraternita della Santissima Annunziata.