La mia azienda è prima su Google ma le richieste non aumentano: cosa sbaglio? Quasi sempre il problema non è il posizionamento in sé, ma il collegamento tra visibilità e vendita. Una consulenza SEO utile lavora su questo ponte: intercetta le ricerche giuste, accompagna la decisione d’acquisto e misura quanti contatti qualificati arrivano davvero. Il ranking è un mezzo, non l’obiettivo.

È una distinzione che sembra ovvia e invece separa i progetti che portano clienti da quelli che producono grafici in salita e telefono muto. Chi decide un budget di marketing non compra posizioni: compra opportunità commerciali. In questo articolo procediamo per gradi: prima vediamo dove si rompe il ponte tra visibilità e fatturato; poi come mappare gli intenti che generano clienti e come i contenuti accompagnano la decisione; infine come la parte tecnica incide sull’acquisizione e quali KPI e tracciamento servono per non discutere a sensazione.

Visibilità non è fatturato: dove si rompe il collegamento

Il traffico organico è una condizione, non una garanzia. Le posizioni salgono, le visite crescono, e intanto il commerciale continua a lamentarsi che i preventivi non arrivano. La rottura, nella mia esperienza, avviene in tre punti precisi.

Il primo è l’intento sbagliato. Un sito può posizionarsi benissimo per ricerche informative — persone che vogliono capire, non comprare — e quasi per niente sulle query in cui l’utente sta scegliendo un fornitore. Traffico alto, intenzione d’acquisto bassa. Il secondo punto è la coerenza tra promessa e pagina: la persona atterra, ma non trova la risposta che cercava, o non capisce cosa deve fare dopo. Il terzo, il più insidioso, è la misurazione assente: senza tracciamento non si sa quali pagine generano contatti, quindi si ottimizza a sensazione.

Serve distinguere due famiglie di metriche. Da un lato posizioni e sessioni, comode da mostrare ma facili da fraintendere. Dall’altro i numeri che interessano a chi firma gli assegni: contatti qualificati generati dal canale organico, valore delle opportunità aperte, costo per contatto, quota di visibilità sulle ricerche ad alta intenzione. Il traffico informativo non è inutile — educa, filtra, costruisce fiducia — ma va governato sapendo che sta in cima al percorso, non alla cassa.

Cos’è davvero una consulenza SEO (non solo ottimizzazione tecnica)

Una consulenza SEO è l’attività con cui un professionista rende un sito più visibile nei risultati non a pagamento dei motori di ricerca, con l’obiettivo dichiarato di aumentare traffico utile e conversioni. È la definizione classica, e regge. Ma nella pratica il valore non sta nella singola ottimizzazione: sta nella regia. Chi consiglia bene stabilisce priorità, coordina contenuti, aspetti tecnici, digital PR e conversioni, e decide cosa fare prima e cosa dopo in base all’impatto sul business.

Il lavoro si articola in genere in tre macro-fasi: un’analisi iniziale (audit del sito e studio della concorrenza), una fase di strategia e ottimizzazione su contenuti, struttura e codice, e infine la misurazione dei risultati con reportistica. Attorno a questo scheletro ruotano competenze complementari — content, link building, digital PR — che alcune realtà strutturano in team dedicati. La SEO, insomma, è un canale composto: tecnologia più contenuti, più autorevolezza, più esperienza d’uso.

Il punto delicato, quando si valuta un fornitore, è capire come traduce la visibilità in richieste utili e con quali criteri verificabili lo dimostra. Le domande da rivolgere sono concrete: su quali query e in quali mercati, con quale livello di competizione, con quale tracciamento delle conversioni e quali KPI di business — non solo di posizionamento.

Lo stesso metro vale per chiunque prometta un risultato. Se un’agenzia come SEO Business dichiara sulla propria pagina il 99% dei clienti portati in prima pagina, il compito di chi valuta è chiedere le evidenze dietro quel numero: su quali query, con quale volume di ricerca reale, con quale tracciamento dei contatti generati. Un posizionamento, del resto, dipende da variabili che nessun fornitore controlla del tutto — concorrenza nel settore, stato di partenza del sito, risorse dedicate, aggiornamenti degli algoritmi. Per questo il metro giusto non è la promessa, ma l’evidenza che la sostiene.

Gli output tipici di una buona consulenza sono concreti: una roadmap con priorità, un business case che giustifichi l’investimento, requisiti chiari per gli sviluppatori, un piano contenuti organizzato per intenti e una governance dei KPI. Se al primo incontro ti parlano solo di posizioni conquistate, manca la parte che genera fatturato.

Dal bisogno alla query: mappare gli intenti che generano clienti

Ogni ricerca nasconde un’intenzione, e le intenzioni non valgono tutte uguale in ottica di vendita. Semplificando, si distinguono ricerche informative (voglio capire), comparative (sto confrontando opzioni), transazionali (sono pronto ad agire) e navigazionali (cerco un brand preciso). Le seconde e le terze sono quelle che, in genere, avvicinano una decisione d’acquisto.

La mappatura non parte dagli strumenti, parte dai problemi reali dei clienti. Quali domande fanno prima di comprare? Con quali criteri scelgono? Quali obiezioni sollevano? Quali segnali di urgenza li spingono a contattare?

Un micro-esempio rende l’idea. Una ricerca come software gestionale magazzino segnala uno stadio diverso da software gestionale magazzino prezzi o alternativa a [prodotto]. Alla prima associ una pagina che inquadra il problema e le sue soluzioni; alle altre una pagina di confronto tra approcci o una pagina di servizio dettagliata. E a ciascuno stadio corrisponde un evento di conversione diverso: il download di una guida in cima al percorso, la richiesta di demo o di preventivo in fondo. Mappare intenti, landing ed eventi insieme è ciò che trasforma un elenco di articoli scollegati in un sistema che accompagna la scelta.

Il funnel SEO: contenuti che accompagnano la decisione

Pensare per funnel significa dare a ogni contenuto un compito. In cima, educare e filtrare: intercettare chi ha un problema e aiutarlo a inquadrarlo, sapendo che non tutti compreranno. Nel mezzo, dimostrare competenza e chiarire le differenze rispetto ad altre soluzioni. In fondo, ridurre il rischio percepito e rendere facile il contatto.

Cosa aumenta, nei fatti, la conversione da organico? Prove verificabili — casi documentati, non affermazioni —, risposte alle domande che frenano la decisione, elementi di fiducia visibili, inviti all’azione coerenti con il momento del percorso. Conta anche la rapidità con cui si gestisce il contatto: un modulo compilato che resta senza risposta rischia di disperdere gran parte del lavoro fatto a monte sul posizionamento.

L’errore da evitare è il contenuto generico, quello che parla a tutti e non convince nessuno. La difesa migliore è la specificità: nicchia, settore, area geografica, tipologia di cliente, risultati attesi.

La leva locale: dove nasce buona parte delle richieste

La local SEO è l’insieme delle attività che rendono un’attività visibile per le ricerche legate a un territorio — per esempio chi cerca un consulente o un fornitore a Torino. Lì l’intenzione d’acquisto tende a essere alta e il contatto matura spesso in modo più diretto. Tre leve pratiche ad alta resa: curare la scheda su Google Business Profile con categorie, orari, foto e domande frequenti aggiornate; costruire pagine dedicate a ogni sede o zona servita, con contenuti specifici e non duplicati; mantenere coerenti nome, indirizzo e telefono su tutte le presenze online e sollecitare recensioni autentiche. Non è un dettaglio: per molte PMI è proprio qui che si genera la richiesta.

SEO tecnica al servizio del business

La parte tecnica sembra distante dal fatturato, e invece lo tocca da vicino. Se le pagine si caricano lente o i motori non riescono a scansionarle bene, si disperde attenzione e budget: meno pagine utili indicizzate può significare meno occasioni di intercettare domanda. Prestazioni e capacità di scansione non sono un vezzo da tecnici, sono leve di acquisizione.

Contano poi l’architettura informativa e i collegamenti interni. Le buone pratiche pubblicate da Google sui link riguardano non solo la loro scansionabilità, ma anche come scrivere e posizionare il testo di ancoraggio e come usare i collegamenti interni al contenuto: un promemoria del fatto che un buon collegamento aiuta sia gli utenti a orientarsi sia i motori a capire quali pagine contano di più. Organizzare categorie, servizi, pagine pilastro e pagine di supporto con una logica chiara migliora navigazione e comprensione.

Gli errori che bruciano opportunità sono ricorrenti: contenuti duplicati, pagine troppo povere per essere utili, e — il più costoso — un tracciamento rotto che impedisce di sapere cosa funziona. Merita un’attenzione particolare la cannibalizzazione: due pagine che si contendono la stessa ricerca ad alta intenzione non sono solo un problema tecnico. Si tolgono clic a vicenda proprio dove nascono i contatti, e il commerciale riceve meno richieste senza capire il perché. In molti casi conviene sistemare questi nodi prima di produrre nuovi contenuti, perché il rischio è alimentare un problema anziché risolverlo.

Autorevolezza e fiducia: oltre i backlink

La reputazione digitale aiuta a vendere prima ancora che a posizionarsi. Google ha investito molto sulla qualità: in un documento di sintesi sulle linee guida per i valutatori, pubblicato a novembre 2023, dichiara di aver introdotto più di 4.725 miglioramenti alla ricerca nel corso del 2022. Il dato, letto in chiave operativa, dice una cosa sola a chi produce contenuti: la soglia di qualità si alza di continuo, e affidarsi a scorciatoie invecchia in fretta. La direzione, del resto, è quella indicata dall’aggiornamento sui contenuti utili dell’agosto 2022 — testi scritti da persone, per persone.

Tradotto in pratica, significa mostrare competenza ed esperienza reali: pagine su chi lavora davvero nel progetto, casi documentati, policy chiare, recensioni e prove sociali autentiche. Le citazioni e le menzioni da parte di altre fonti, quando arrivano da contesti pertinenti, spesso valgono più di lunghe liste di collegamenti raccolti a caso. Non è la quantità, è la coerenza tra ciò che dichiari e ciò che il mercato conferma su di te.

Misurare i risultati commerciali senza discutere a sensazione

Qui si gioca gran parte della credibilità di una consulenza. I KPI da tenere d’occhio riguardano il business: contatti qualificati generati dall’organico, tasso di conversione per singola landing, valore delle opportunità aperte, costo per contatto proveniente dalla ricerca, quota di visibilità sulle query ad alta intenzione. Numeri che parlano ai commerciali e alla direzione, non solo agli specialisti.

Per averli serve un impianto minimo di tracciamento. Un set essenziale può essere: un evento modulo inviato configurato sull’analitica, il monitoraggio delle chiamate se il telefono è un canale importante, la sorgente registrata nel CRM e un campo che marca il contatto come qualificato quando rispetta criteri condivisi — per esempio settore, budget e tempistiche. Senza una definizione concordata di cosa sia un contatto qualificato, ogni discussione sui risultati resta un’opinione.

Va accettato anche un limite realistico: la SEO spesso assiste le conversioni più che chiuderle da sola. Una persona scopre l’azienda con una ricerca informativa, torna settimane dopo cercando il brand, poi converte. Leggere l’attribuzione in modo onesto — senza attribuire tutto all’ultimo clic — evita di sottostimare il canale. E serve pazienza: per risultati più consistenti può essere necessario attendere anche dodici mesi, un orizzonte da mettere in conto quando si pianifica il budget.

Come valutare una consulenza SEO: domande e segnali d’allarme

Prima di firmare, poche domande fanno emergere la sostanza. Sul metodo: come si svolge l’audit iniziale, che aspetto ha la roadmap, quali tempi e quali risorse chiederete alla mia azienda, cosa consegnate concretamente e con quale frequenza. Sul business: come definite un contatto qualificato, come collegate le attività SEO alle vendite e al CRM, chi presidia la produzione dei contenuti e chi implementa gli interventi tecnici.

I segnali d’allarme sono altrettanto istruttivi. Diffida delle promesse assolute di posizionamento presentate senza condizioni: un fornitore serio spiega da cosa dipende un risultato e quali variabili non controlla. Diffida di chi parla solo di ranking, dei report che elencano posizioni senza mai toccare gli obiettivi commerciali, e dell’assenza di qualsiasi confronto con la realtà del tuo mercato. Chi lavora bene ti spiega anche cosa non farà e perché.

Il tema dell’intelligenza artificiale merita una nota. Con la diffusione delle risposte generate — le sintesi che i motori mostrano in cima ai risultati — il comportamento di clic sta cambiando. Un’analisi su circa 10.000 query a intento informativo, nel periodo tra gennaio 2024 e gennaio 2025, ha incrociato i dati di clic della pubblicità, della Search Console e la presenza delle AI Overview per osservare l’effetto di queste sintesi. La lettura prudente che se ne può trarre è operativa: presidiare le query ad alta intenzione, dove il clic conserva più valore commerciale, diventa ancora più importante. Un consulente aggiornato ne tiene conto, ma senza inseguire ogni novità: la bussola resta produrre contenuti realmente utili e affidabili, gli stessi che i motori premiano da anni.

Il ponte, alla fine, è tutto qui: dalla visibilità agli intenti giusti, dagli intenti alle conversioni, dalle conversioni a una pipeline che si può misurare. Vista così, una consulenza SEO orientata ai risultati smette di essere un costo per posizionarsi e diventa un investimento che, nel tempo, crea domanda e può abbassare il costo di acquisizione dei clienti. La domanda da porsi non è quanto traffico arriverà, ma quante opportunità commerciali — e a quale margine.

Domande frequenti

Cos’è una consulenza SEO e in cosa consiste?

È l’attività con cui un professionista rende un sito più visibile nei risultati non a pagamento dei motori di ricerca, per portare traffico utile e conversioni. Si articola in genere in tre fasi: analisi e audit, strategia e ottimizzazione di contenuti e struttura, misurazione dei risultati con reportistica.

Dopo quanto tempo si vedono i risultati?

Alcuni segnali possono emergere prima, ma per risultati più consistenti può essere necessario attendere anche dodici mesi. Molto dipende dallo stato di partenza del sito, dalla concorrenza nel settore e dalle risorse dedicate. È un orizzonte da mettere in conto quando si pianifica il budget.

Quali KPI contano davvero in ottica business?

Non le sole posizioni o sessioni, ma i numeri legati alla vendita: contatti qualificati generati dall’organico, tasso di conversione per landing, valore delle opportunità aperte, costo per contatto e quota di visibilità sulle query ad alta intenzione. Senza una definizione condivisa di contatto qualificato, la discussione resta un’opinione.

Come capire se un consulente sta lavorando bene?

Chiedi evidenze verificabili: su quali query e mercati agisce, con quale tracciamento delle conversioni, con report che toccano gli obiettivi commerciali e non solo il ranking. Un fornitore serio spiega da cosa dipende un risultato e quali variabili non controlla; diffida delle promesse assolute presentate senza condizioni.