Il Comune di Tortona ha approvato il bilancio relativo agli accertamenti delle sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Municipale nel primo semestre del 2026. Tra violazioni al Codice della Strada e infrazioni ai regolamenti comunali, l’ente ha accertato un totale complessivo che supera i 632 mila euro. I dati, tuttavia, evidenziano un tasso di riscossione molto basso: a fronte delle cifre verbalizzate tra gennaio e giugno, la stragrande maggioranza degli importi non è ancora stata saldata dai trasgressori.

Le sanzioni al Codice della Strada

Il grosso delle violazioni accertate in città riguarda direttamente il Codice della Strada. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026, il totale complessivo relativo a queste infrazioni ammonta a 596.512,07 euro. Le multe risultano così ripartite:

527.561,26 euro a carico di persone fisiche.

68.950,81 euro a carico di persone giuridiche.

Multe per ordinanze e regolamenti

Oltre alle violazioni legate alla viabilità stradale, la Polizia Municipale ha proceduto all’accertamento delle infrazioni relative a leggi, regolamenti comunali e ordinanze amministrative. In questo ambito, l’importo totale per il primo semestre del 2026 è pari a 36.038,73 euro. Di queste somme:

35.888,73 euro risultano a carico delle persone fisiche.

I restanti 150,00 euro sono stati comminati a persone giuridiche.

Il calcolo delle percentuali: chi ha già pagato?

L’analisi dettagliata delle cifre fornite dal settore di Polizia Municipale permette di calcolare la percentuale esatta tra chi ha già saldato la propria sanzione e chi non ha ancora provveduto al pagamento.

Per quanto riguarda le violazioni al Codice della Strada, su un totale accertato di quasi 597 mila euro, gli importi effettivamente già riscossi ammontano a 229.811,01 euro (ovvero 207.503,90 euro incassati dalle persone fisiche e 22.307,11 euro dalle persone giuridiche). Questo significa che:

Soltanto il 38,53% delle sanzioni stradali è stato pagato.

delle sanzioni stradali è stato pagato. Ben il 61,47% dell’importo risulta ancora da incassare.

Sul fronte delle sanzioni legate ai regolamenti comunali, la percentuale di pagamento è persino più bassa. A fronte di 36.038,73 euro accertati, risultano finora pagati solamente 9.240,85 euro (integralmente versati da persone fisiche). Di conseguenza:

Solo il 25,64% degli importi è stato regolarizzato.

degli importi è stato regolarizzato. Il restante 74,36% dei pagamenti non è stato versato.

Considerando il quadro complessivo di tutte le violazioni, il Comune di Tortona ha finora riscosso un totale di 239.051,86 euro su un accertato complessivo di 632.550,80 euro. Ne consegue che, a conti fatti per il primo semestre 2026, soltanto il 37,79% delle somme dovute è entrato regolarmente nelle casse comunali, mentre un pesante 62,21% rappresenta sanzioni per le quali i cittadini non hanno ancora saldato il conto.