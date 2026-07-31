Bottiglie di birra vuote, preservativi e sporcizia a pochi passi dal centro storico: è questa la situazione di degrado segnalata da alcuni cittadini all’interno del bosco del Lavello. Dopo aver raccolto le testimonianze dei cittadini, il Comune, si è subito attivato dimostrando grande reattività. L’Amministrazione ha infatti già predisposto un sopralluogo e un’accurata pulizia dell’area che verrà effettuata dagli operatori di Gestione Ambiente.

Le segnalazioni e lo stato di degrado

L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che si sono rivolti al nostro giornale per denunciare lo stato di abbandono in cui versa l’area verde. Secondo quanto riferito dai residenti, il bosco del Lavello sarebbe attualmente frequentato da immigrati extracomunitari e coppiette. I segni di questi bivacchi sono purtroppo evidenti sul terreno. Tra i rifiuti abbandonati nella zona sono stati infatti segnalati:

Molte bottiglie vuote di birra.

Preservativi.

Escrementi e altri rifiuti di vario genere.

Un’area verde a due passi dal centro rimasta senza custodi

Il bosco del Lavello si trova a ridosso della città, a pochissima distanza dal centro storico. In passato, il decoro e il controllo della zona erano garantiti dall’impegno di associazioni locali che se ne prendevano cura: prima “Progetto Ambiente” e, successivamente, l'”Associazione Volontari Ambiente”.

Tuttavia, l’ultima convenzione stipulata per la gestione dell’area risale a circa quindici anni fa e attualmente non è più in vigore. Non è stato possibile appurare se all’epoca sia stata l’associazione a non richiederne il rinnovo o se sia stato il Comune a non procedere in tal senso; fatto sta che oggi questo prezioso spazio verde non ha più nessuno che se ne occupi in modo continuativo.

L’azione immediata dell’Amministrazione

Di fronte a questa situazione critica, la macchina amministrativa ha risposto con prontezza. Prima di pubblicare questo articolo con le segnalazioni dei cittadini, abbiamo voluto informare direttamente l’Amministrazione comunale. La risposta è stata tempestiva: il Comune si è attivato per risolvere il problema. Nelle prossime ore, Gestione Ambiente verrà mandata sul posto per effettuare un attento sopralluogo, al quale (si spera) seguirà un intervento di pulizia accurata per restituire il bosco del Lavello alla sua naturale bellezza.

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