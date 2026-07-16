L’“Isola delle Sensazioni”, lo storico parco giochi di via Pacinotti ad Alessandria (situato in posizione adiacente al distretto “Patria”), ha ufficialmente riaperto al pubblico dopo un importante intervento di riqualificazione. L’area verde si presenta oggi completamente rinnovata grazie all’installazione di nuove, moderne e inclusive attrezzature ludiche studiate per offrire ai più piccoli spazi di divertimento stimolanti e sicuri, proprio in coincidenza con l’avvio della stagione estiva.

Orari e servizio di vigilanza attiva

Con la riapertura, il parco si propone come un punto di riferimento e un’oasi di frescura per le famiglie della zona. Per tutelare la sicurezza dei piccoli frequentatori e preservare lo stato delle aree ludiche, l’Amministrazione comunale ha previsto un servizio dedicato:

Orari di apertura: il parco è accessibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

il parco è accessibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Servizio di guardiania: operatori incaricati si occupano quotidianamente dell’apertura, della chiusura e della vigilanza attenta dell’area. Lo stesso servizio di controllo e custodia è attivo anche presso i Giardini Usuelli e il Parco Primo Sport (collocato all’interno del Parco Carrà).

Il commento dell’amministrazione

I lavori realizzati fanno parte di un programma più ampio di interventi volti a restituire decoro e funzionalità alle aree ricreative cittadine. L’Assessore alle Politiche Giovanili, Vittoria Oneto, ha voluto commentare così il traguardo:

“Prosegue il lavoro di riqualificazione di uno spazio amato da grandi e piccini: dopo i lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici, il nuovo impianto di illuminazione, è stata ora la volta dell’installazione di nuovi giochi, che sostituiscono quelli preesistenti ormai non più sicuri e che è stato necessario rimuovere nei mesi scorsi”.