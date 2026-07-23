Lieto fine a Diano Marina per una famiglia e il suo fedele amico a quattro zampe. Dopo circa quarantotto ore di apprensione, un cane scappato di casa è stato individuato all’interno di un condotto di scolo delle acque meteoriche. A trarlo in salvo, restituendolo all’affetto delle sue padroncine, è stato un provvidenziale e complesso intervento congiunto di Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

La scomparsa e la segnalazione decisiva

L’animale si era smarrito da due giorni, gettando nello sconforto la famiglia che aveva già provveduto a sporgere regolare denuncia. Dopo aver vagato spaesato, il cane è finito intrappolato in un articolato sistema di tubature che dalla zona di Borgo Paradiso si estende verso l’entroterra dianese. Mentre la speranza di un ritrovamento si affievoliva col passare delle ore, una segnalazione cruciale ha fatto scattare l’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine.

La complessa operazione di salvataggio

Ricevuto l’allarme, la macchina dei soccorsi si è attivata con grande tempestività e coordinamento:

Sul posto sono intervenute congiuntamente le squadre della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.

I soccorritori hanno messo in atto un delicato intervento di recupero per riuscire a raggiungere l’animale bloccato nel sistema di condotte.

Al termine delle operazioni, il cane è stato estratto e riportato in superficie: nonostante il forte spavento e la visibile stanchezza accumulata in due giorni, è stato trovato in buone condizioni di salute.

L’abbraccio con la famiglia

Il momento più toccante della vicenda si è consumato durante la riconsegna dell’animale. Le bambine della famiglia, che avevano atteso con ansia il ritorno del loro piccolo amico, hanno potuto riabbracciarlo prendendolo direttamente dalle mani degli agenti della Polizia Locale.

L’episodio ha evidenziato non solo il profondo legame tra l’uomo e gli animali, ma anche l’importanza fondamentale della collaborazione tra le varie forze di soccorso e la sensibilità della comunità, la cui pronta segnalazione ha evitato il peggio.

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