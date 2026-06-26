Il fine settimana entra nel vivo con un sabato 27 giugno ricchissimo di occasioni per uscire, incontrarsi e scoprire il territorio della provincia di Alessandria. Dal grande evento della Notte Bianca nel capoluogo fino alle storiche sagre di paese, l’offerta spazia tra cultura, spettacolo, musica e specialità enogastronomiche pensate per tutte le età.
I grandi eventi ad Alessandria città
- Notte Bianca 2026 al Quartiere Cristo: Dalle ore 16:00 il quartiere si trasforma con oltre 2,5 chilometri di eventi gratuiti dedicati agli anni ’80, ’90 e 2000. In programma decine di artisti, sport, spettacoli, giochi, street food e negozi aperti. Dalle 21:00 alle 24:00 l’evento sarà raccontato in diretta su Radio Gold con la trasmissione Notte Gold.
- Festa Pugliese: Continua tra corso Acqui e piazzale Unes lo street food 100% pugliese aperto a pranzo e a cena. Sabato sera, alle ore 19:00, l’appuntamento musicale è con l’Energia 90 Dance Show che ospiterà l’artista Scialpi e Banfy ad ingresso libero.
- Festival Teatrale “Connessioni”: Al Chiostro di Santa Maria di Castello, a partire dalle 16:30, si terrà una maratona gratuita di performance, monologhi e letture con oltre venti compagnie del teatro amatoriale piemontese.
- Cultura e Mostre: Alle 16:00 tornano le visite guidate gratuite su prenotazione all’ex Chiesa di San Francesco. Restano inoltre aperte la mostra di Mario Annone alle Sale d’Arte (ore 15-19), la mostra sul Giro d’Italia al Museo AcdB (ore 10-13 e 16-19) e l’esposizione dedicata a Tim Burton a Palatium Vetus (ore 9-13 e 15-19, ingresso libero).
Sagre ed eventi enogastronomici in provincia
- Cassano Spinola: In piazza Indipendenza prosegue la “Festa della Birra” e la storica “Sagra di San Pietro”. Dalle 19:00 la Pro Loco serve stand gastronomici con ravioli, stinco al forno e acciughe fritte. In serata è atteso lo spettacolo musicale itinerante “Deejays in Tour”.
- Masio (Frazione Abazia): Alla Casa del Popolo va in scena l’AbaGin Fest con degustazioni di gin artigianale e street food ad ingresso gratuito. La colonna sonora del sabato sera sarà affidata al celebre format “I Love Formentera Dance Party” con Mattia Angri e Cardi. Disponibile anche una cena esclusiva su prenotazione.
- Terruggia: Il Parco di Villa Poggio ospita la Sagra del Tartufo Nero Estivo De.Co. con piatti tipici a partire dalle 19:00. Alle 22:00 salirà sul palco la band AntaniProject, seguita dal DJ set di Alex Mussetti (ingresso dalle 21:30 a 5 euro con consumazione).
Appuntamenti ad Acqui Terme e Casale Monferrato
- Acqui Terme: Dalle 16:00 alle 19:00 prende il via la visita guidata “Ti racconto Acqui”, un viaggio archeologico di 2000 anni con brindisi finale all’Enoteca Regionale. Alle 21:30, al Teatro Aperto Giuseppe Verdi, il festival “Acqui in Palcoscenico” ospita la consegna del Premio Acquidanza 2026 a Susanna Egri e Luigi Bonino, seguita dalla “Serata Händel” con i balletti di Balletto Teatro di Torino ed EgriBiancoDanza. Aperte anche le mostre a Palazzo Chiabrera, Palazzo Robellini (Andy Warhol) e al Civico Museo Archeologico.
- Casale Monferrato: Al Castello del Monferrato sono visitabili le mostre “Arrivederci Gianni” (omaggio al musicista Gianni Neri), “Sotto Osservazione” (pittura e scultura sulla materia) e il “Salone dei Cibi Leali”, tutte aperte dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Al Museo Civico prosegue l’esposizione risorgimentale “Qui si fa l’Italia”.
Cosa fare nel resto della provincia
- Novi Ligure: Corso Marenco ospita sin dalle ore 8:00 il mercatino dell’antiquariato e dell’hobbistica “Novantico”, mentre in piazzetta Rattazzi prosegue il torneo di basket Memorial “Andrea Foglia”.
- Valenza: Ultimi giorni per visitare la mostra “Design del segnalibro” al Centro Espositivo dell’Arte Orafa, aperta sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00.
- Vignale Monferrato: Continua il festival “Vignale in Danza” con il concorso ufficiale e la masterclass previsti a partire dalle ore 17:00 alla presenza dell’étoile Liliana Cosi.