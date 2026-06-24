L’Amministrazione comunale di Ventimiglia ha ufficialmente candidato al bando “Sport e periferie 2026” il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione delle coperture del PalaRoja e del PalaBiancheri. Le due strutture, situate rispettivamente a Roverino e in via Sottoconvento, rappresentano un punto di riferimento quotidiano imprescindibile per le scuole cittadine e le associazioni del territorio. L’obiettivo dell’ente è quello di intercettare i finanziamenti necessari per risolvere le criticità strutturali e garantire la piena e sicura fruibilità degli impianti sportivi.

Le criticità strutturali da risolvere

La decisione di candidare il progetto, già approvato in precedenza dalla Giunta comunale, nasce dalla necessità prioritaria di assicurare la continuità delle attività sportive intervenendo sui danni accumulati nel corso del tempo.

Nello specifico, i due impianti presentano problematiche differenti che richiedono interventi mirati:

PalaBiancheri: il telo di copertura ha subito ripetuti danneggiamenti a causa di intrusioni, problematiche che hanno portato anche a una significativa usura alla base delle travature della tensostruttura.

il telo di copertura ha subito ripetuti danneggiamenti a causa di intrusioni, problematiche che hanno portato anche a una significativa usura alla base delle travature della tensostruttura. PalaRoja: nonostante gli interventi tecnici effettuati negli anni passati, la copertura presenta fenomeni di ammaloramento e tagli dovuti all’inevitabile usura del tempo.

Un piano più ampio per lo sport cittadino

La riqualificazione dei due palazzetti si inserisce in un più vasto quadro di interventi voluti dall’Amministrazione per modernizzare gli spazi dedicati all’attività fisica. A fare il punto della situazione sono il Sindaco, Flavio Di Muro, e l’Assessore allo Sport, Tiziana Faedda:

«Con questa candidatura confermiamo l’impegno dell’Amministrazione comunale nella riqualificazione e nell’ammodernamento di tutte le strutture sportive della nostra Città. Siamo partiti dal campo da calcio Simone Morel, che ha consentito il rifacimento completo del terreno di gioco e il raggiungimento dell’omologazione dell’impianto, per poi proseguire con la palestra GIL, un altro intervento che permetterà il rifacimento completo delle due palestre, rossa e blu, oltre alla riqualificazione di tutti gli impianti e alla sostituzione degli infissi».

Gli amministratori sottolineano inoltre i prossimi passi per il rilancio del tessuto sportivo ventimigliese:

«Oggi ci concentriamo su altre due strutture sportive fondamentali del territorio con l’obiettivo di garantirne sicurezza, funzionalità e continuità di utilizzo. A questo si aggiunge inoltre il percorso avviato attraverso la finanza di progetto per l’ammodernamento e il rilancio del Tennis Club di Ventimiglia. È un impegno concreto sulle infrastrutture sportive, nella piena consapevolezza del valore educativo, sociale e aggregativo dello sport».