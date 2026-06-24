Un’estate all’insegna della fantasia e dell’immaginazione attende i più piccoli nel suggestivo borgo ligure. Prende infatti il via a Cervo il progetto “Il mare incontra Il Principe delle Stelle”, un ricco calendario di laboratori creativi didattici (non commerciali) dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Progetto Cervo in collaborazione con il Comune e la rete de “I Borghi più belli d’Italia”, animerà i pomeriggi cittadini nei mesi di giugno, luglio e agosto, traendo ispirazione dalla celebre opera di Antoine de Saint-Exupéry.

La presentazione ufficiale al Bastione del Mezzodì

Ad aprire idealmente la rassegna sarà un incontro speciale dedicato a illustrare i dettagli e le finalità delle attività. La presentazione ufficiale del progetto “Il Principe delle Stelle”, a cura della maestra Angela Visentin, è in programma per lunedì 29 giugno 2026 alle ore 19:00, e si terrà nella suggestiva cornice del Bastione del Mezzodì di Cervo.

Il calendario dei laboratori: sedi, orari e fasce d’età

Tutti i laboratori creativi si svolgeranno presso la località Pilone a Cervo, sempre nella fascia oraria pomeridiana che va dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Per garantire attività mirate e adatte alle diverse fasi di crescita, gli appuntamenti sono stati rigorosamente suddivisi in due distinte fasce d’età.

Di seguito il calendario completo degli incontri:

Per i bambini da 3 a 5 anni:

Giovedì 25 giugno 2026

Giovedì 2 luglio 2026

Giovedì 9 luglio 2026

Giovedì 13 agosto 2026

Giovedì 20 agosto 2026

Per i bambini da 6 a 10 anni:

Martedì 23 giugno 2026

Venerdì 3 luglio 2026

Martedì 7 luglio 2026

Martedì 18 agosto 2026

L’incontro finale e le informazioni per prenotare

A conclusione del lungo percorso estivo all’insegna della creatività, gli organizzatori hanno previsto un grande Incontro Finale che riunirà tutti i partecipanti. L’appuntamento conclusivo si terrà martedì 25 agosto 2026, sempre dalle ore 16:00 alle 18:00 presso il Pilone, e sarà aperto a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni.

Per richiedere maggiori informazioni sul progetto didattico e per effettuare le necessarie prenotazioni ai laboratori, è a disposizione il seguente numero di telefono cellulare: 333 8768056.