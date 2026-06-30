Diano Marina si prepara a conquistare i mercati turistici esteri con un ambizioso progetto di marketing territoriale volto a valorizzare l’intero Golfo Dianese. L’Amministrazione ha infatti affidato a una realtà specializzata di Milano la gestione di una campagna promozionale integrata, che punterà a incrementare la visibilità e l’attrattività del comprensorio nei confronti dei visitatori internazionali durante i mesi estivi e autunnali.

Una strategia per il Golfo Dianese

Il progetto nasce dalla volontà comune dei sette Comuni del Golfo – Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi – di fare sistema per promuovere il proprio patrimonio turistico, culturale e paesaggistico. L’obiettivo strategico è duplice: aumentare la notorietà dell’area (la cosiddetta awareness) e favorire una maggiore destagionalizzazione dei flussi turistici.

La campagna promozionale si svilupperà attraverso azioni mirate, concentrate in due periodi chiave dell’anno:

Campagna estiva: programmata dal 1° al 31 luglio 2026;

programmata dal 1° al 31 luglio 2026; Campagna autunnale: pianificata dal 15 settembre al 15 ottobre 2026.

Promozione digitale e contenuti immersivi

Per intercettare il pubblico estero – con un focus su Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca e Polonia – l’azienda milanese incaricata utilizzerà diversi canali digitali.

La strategia prevede:

Campagne Video Online: attraverso YouTube Sponsored Video Ads per raggiungere direttamente i potenziali visitatori;

attraverso YouTube Sponsored Video Ads per raggiungere direttamente i potenziali visitatori; Display Banner di retargeting: un’azione di re-engaging rivolta a chi ha già interagito in precedenza con le pubblicità o con il sito istituzionale del Golfo;

un’azione di re-engaging rivolta a chi ha già interagito in precedenza con le pubblicità o con il sito istituzionale del Golfo; Produzione multimediale: la realizzazione di uno spot emozionale di qualità cinematografica, che utilizzerà riprese con droni per offrire una visione panoramica e immersiva del territorio.

Il Comune di Diano Marina ha sottolineato l’importanza di tale esternalizzazione, necessaria per gestire un’attività di tale complessità tecnica che richiede competenze specialistiche non disponibili internamente all’ente. Il risultato finale sarà un patrimonio di contenuti video e grafici di proprietà esclusiva del Comune, pronti a essere utilizzati per le future esigenze comunicative della città e dell’intero comprensorio.