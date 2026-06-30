Il Comune di Diano Marina compie un significativo passo in avanti verso la modernizzazione dei propri servizi amministrativi. Grazie a una recente deliberazione di Giunta, l’Ente ha infatti formalizzato un accordo strategico con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, volto ad attivare un canale diretto e celere per la richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Un servizio più agile per l’amministrazione

L’iniziativa nasce dall’esigenza dell’amministrazione comunale di ottimizzare le proprie procedure interne e garantire una maggiore tempestività nell’azione istituzionale. Attraverso questa intesa, il Comune di Diano Marina adotta la procedura di “certificazione multipla in accordo diretto”, una modalità operativa che permette di dialogare in modo più efficace con gli uffici giudiziari in attesa del pieno accreditamento dell’Ente alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.).

I vantaggi dell’accordo

Questo nuovo servizio rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra diverse istituzioni pubbliche, finalizzato a rendere l’attività amministrativa più fluida ed efficiente.

I punti chiave dell’operazione includono:

Velocità operativa: L’attivazione di un canale di comunicazione diretto con la Procura della Repubblica di Imperia permetterà di acquisire i certificati necessari per i procedimenti amministrativi con maggiore rapidità.

L’attivazione di un canale di comunicazione diretto con la Procura della Repubblica di Imperia permetterà di acquisire i certificati necessari per i procedimenti amministrativi con maggiore rapidità. Sicurezza: L’accesso al sistema informatico avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

L’accesso al sistema informatico avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. Responsabilità: La gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti è stata affidata al Responsabile del Settore 8°, che si occuperà di garantire la corretta esecuzione dell’accordo.

Verso un Comune sempre più digitale

L’accordo, che avrà una durata annuale fino al definitivo transito verso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, è stato approvato all’unanimità dalla Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi. Con questo provvedimento, l’amministrazione dianese conferma la propria volontà di investire in innovazione e semplificazione burocratica, eliminando passaggi superflui per concentrarsi su un’azione di governo più snella, trasparente e orientata alle necessità della comunità.