Sabato 27 giugno il centro città di Ventimiglia farà un vero e proprio tuffo nel passato ospitando la “Notte Bianca medievale”. L’evento, in programma dalle ore 19:00 fino alle 02:00 del mattino, trasformerà le vie cittadine offrendo un ricco programma di intrattenimento per tutte le età.

Intrattenimento e atmosfera storica

La manifestazione animerà il cuore della città ligure con una vasta gamma di proposte pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo. Durante l’evento i partecipanti potranno trovare:

  • Musica dal vivo e spettacoli ad animare le piazze e le vie.
  • Caratteristici mercatini allestiti appositamente per l’occasione.
  • Numerose iniziative dedicate specificamente ai bambini e alle famiglie.

Per immergersi completamente nello spirito della festa, l’organizzazione richiede ai partecipanti di seguire un preciso dress code a tema medievale. Ulteriori dettagli sull’iniziativa sono consultabili sul sito ufficiale www.ventimiglia.it.

Il programma musicale tra Band e DJ Set

La proposta musicale della serata sarà il grande motore dell’evento, con una ricca line-up divisa tra esibizioni dal vivo e selezioni alla console.

Per quanto riguarda i gruppi musicali (Band), si esibiranno:

  • Blenda
  • Blue Velvet Sound
  • Erbagrama
  • Full Optional Band
  • Funky Monks
  • Louis&Fede with Carlito
  • Sonagli di Tagatam
  • Strangevocals

A far ballare il pubblico per le vie del centro con i loro DJ Set ci penseranno invece:

  • Cyber DJ e DJ Chino
  • DJ Doc e DJ Fabio Fantasy
  • DJ Fritz e DJ Kiko
  • DJ Mumu e DJ Nandino
  • DJ No Name e DJ Sebastian
  • DJ Trifirò e Michelino DJ