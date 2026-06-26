Sabato 27 giugno il centro città di Ventimiglia farà un vero e proprio tuffo nel passato ospitando la “Notte Bianca medievale”. L’evento, in programma dalle ore 19:00 fino alle 02:00 del mattino, trasformerà le vie cittadine offrendo un ricco programma di intrattenimento per tutte le età.
Intrattenimento e atmosfera storica
La manifestazione animerà il cuore della città ligure con una vasta gamma di proposte pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo. Durante l’evento i partecipanti potranno trovare:
- Musica dal vivo e spettacoli ad animare le piazze e le vie.
- Caratteristici mercatini allestiti appositamente per l’occasione.
- Numerose iniziative dedicate specificamente ai bambini e alle famiglie.
Per immergersi completamente nello spirito della festa, l’organizzazione richiede ai partecipanti di seguire un preciso dress code a tema medievale. Ulteriori dettagli sull’iniziativa sono consultabili sul sito ufficiale www.ventimiglia.it.
Il programma musicale tra Band e DJ Set
La proposta musicale della serata sarà il grande motore dell’evento, con una ricca line-up divisa tra esibizioni dal vivo e selezioni alla console.
Per quanto riguarda i gruppi musicali (Band), si esibiranno:
- Blenda
- Blue Velvet Sound
- Erbagrama
- Full Optional Band
- Funky Monks
- Louis&Fede with Carlito
- Sonagli di Tagatam
- Strangevocals
A far ballare il pubblico per le vie del centro con i loro DJ Set ci penseranno invece:
- Cyber DJ e DJ Chino
- DJ Doc e DJ Fabio Fantasy
- DJ Fritz e DJ Kiko
- DJ Mumu e DJ Nandino
- DJ No Name e DJ Sebastian
- DJ Trifirò e Michelino DJ