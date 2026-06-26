SABATO 27 GIUGNO

Tortona: In piazza delle Erbe, dalle 10:00 alle 18:00, spazio all’iniziativa “Giralibro”, giornata di scambio di testi scolastici usati per le famiglie.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Garbagna: Alle 21:30 il cortile Rovelli ospita il concerto a offerta libera dei D.O.C. (Direzione Ostinata e Contraria) con un tributo ai più grandi cantautori della musica italiana.

Sale: a partire dalle ore 19:00 e fino a tarda serata, il suggestivo garden del Birrificio Cascina Motta di Sale (AL) ospiterà “Enjoi Derthona”. L’evento celebrerà i sapori, le eccellenze e l’identità del territorio agricolo tortonese, offrendo al pubblico una serata all’insegna della convivialità, del buon cibo e della musica dal vivo. L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo progetto associativo “Gusta Derthona”.

San Sebastiano Curone: Il Campo Sportivo Comunale si prepara a ospitare un fine settimana all’insegna dello sport e della convivialità. Il 27 e 28 giugno andrà in scena la “Sanse Football League”, un avvincente torneo di calcio a 7 organizzato dalla Pro Loco Sanse, con il sostegno dell’amministrazione comunale. L’evento promette due giornate di sfide sul campo e divertimento, arricchite da un’attrezzata area ristoro a disposizione di atleti e pubblico.

Volpedo: Alle ore 18:00, presso il Museo Didattico, verrà presentato il libro “Tortona e la scienza. Storie di tre scienziati che Tortona non può dimenticare” scritto da Matteo Torre.

DOMENICA 28 GIUGNO

Tortona: Spazio agli appassionati di ciclismo d’epoca con “Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò” in piazza Malaspina. Dalle 8:30 parte la pedalata vintage verso Viguzzolo che si unirà alla ciclostorica “La Mitica”, seguita da un corteo danzante in abiti d’epoca nel centro cittadino.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

San Sebastiano Curone: Il Campo Sportivo Comunale si prepara a ospitare un fine settimana all’insegna dello sport e della convivialità. Il 27 e 28 giugno andrà in scena la “Sanse Football League”, un avvincente torneo di calcio a 7 organizzato dalla Pro Loco Sanse, con il sostegno dell’amministrazione comunale. L’evento promette due giornate di sfide sul campo e divertimento, arricchite da un’attrezzata area ristoro a disposizione di atleti e pubblico