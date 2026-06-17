Un uomo di 32 anni, residente a Sanremo, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari dell’Arma dei Carabinieri Forestali con la grave accusa di incendio boschivo. L’episodio, risalente allo scorso 12 giugno 2026, ha visto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno bloccato il soggetto mentre innescava deliberatamente le fiamme nel verde.

L’operazione si inserisce nella più ampia e costante attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata a tutelare il patrimonio ambientale e a scongiurare condotte pericolose in un periodo dell’anno particolarmente critico per il rischio roghi.

La dinamica e l’intervento

I militari hanno sorpreso l’uomo in piena azione all’interno del territorio comunale di Sanremo. Nello specifico, durante l’operazione è emerso che il trentaduenne:

Stava appiccando deliberatamente due distinti focolai.

Ha agito in rapida successione, aggravando il potenziale pericolo.

Ha scelto come punto di innesco una scarpata posizionata sopra una strada, in un’area caratterizzata dalla presenza di folta vegetazione.

I provvedimenti del Questore

A seguito della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, la situazione è stata analizzata anche sotto il profilo della sicurezza pubblica. Valutati gli elementi emersi a carico del trentaduenne, il Questore della provincia di Imperia, il dott. Andrea Lo Iacono, ha deciso di adottare nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale.

L’obiettivo del provvedimento è quello di arginare tempestivamente qualsiasi comportamento in grado di mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini e l’integrità dell’ambiente.

Come previsto dalle normative vigenti, si ricorda che per l’interessato resta ferma la presunzione di innocenza sino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.