Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Tortona per la sicurezza e le pari opportunità. All’interno del progetto “12×12 Donne”, la Palestra Codevilla ospiterà a giugno un ciclo di tre incontri serali gratuiti dedicati alla sicurezza situazionale, alla tutela giuridica e agli aspetti psicologici del rischio, guidati da esperti del settore.

Prosegue il percorso del progetto 12×12 Donne, promosso dal Comune di Tortona per sensibilizzare la comunità sui temi della prevenzione, della consapevolezza e delle pari opportunità. Nel mese di giugno si terrà il ciclo di incontri “Sicurezza situazionale: come ridurre i rischi”, un’iniziativa gratuita rivolta alla cittadinanza che si svolgerà presso la Palestra Codevilla di Tortona (corso Alessandria 1).

L’obiettivo: consapevolezza e prevenzione

L’obiettivo del percorso è fornire strumenti pratici e conoscenze utili per aumentare la consapevolezza delle situazioni di rischio, sviluppare capacità di prevenzione e promuovere comportamenti orientati alla sicurezza personale. Un’occasione preziosa per fare rete, tutelare il benessere e accrescere il senso di sicurezza all’interno della nostra comunità.

Il programma delle tre serate alla Palestra Codevilla

Il programma prevede tre appuntamenti serali, tutti con inizio alle ore 20.30:

Il primo incontro, in programma il 15 giugno , sarà condotto dagli istruttori Fabio Bertoni e Massimo Romanini, che approfondiranno gli aspetti legati alla sicurezza personale e alla gestione delle situazioni potenzialmente critiche.

, sarà condotto dagli istruttori Fabio Bertoni e Massimo Romanini, che approfondiranno gli aspetti legati alla sicurezza personale e alla gestione delle situazioni potenzialmente critiche. Il 17 giugno interverrà l’avvocato Silvia Nativi, in collaborazione con Chiara Pretato dell’associazione Medea, per affrontare il tema della tutela giuridica e degli strumenti di protezione a disposizione delle persone che si trovano ad affrontare situazioni di disagio o violenza.

interverrà l’avvocato Silvia Nativi, in collaborazione con Chiara Pretato dell’associazione Medea, per affrontare il tema della tutela giuridica e degli strumenti di protezione a disposizione delle persone che si trovano ad affrontare situazioni di disagio o violenza. Il ciclo si concluderà il 19 giugno con l’intervento dello psicologo Graziano Balbi, che analizzerà gli aspetti psicologici legati alla percezione del rischio, alla gestione delle emozioni e alle strategie per affrontare situazioni di potenziale pericolo.

Un progetto di rete per le pari opportunità

L’iniziativa rientra nel virtuoso progetto 12×12 Donne, promosso dal Comune di Tortona in stretta collaborazione con la Consulta Comunale per le Pari Opportunità, e vanta il prestigioso patrocinio della Provincia di Alessandria e della Commissione Regionale per le Pari Opportunità.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero e gratuito.