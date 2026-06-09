Consentirà di potenziare l’attività chirurgica del tumore alla mammella

Si rafforza la dotazione tecnologica della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, grazie a una nuova donazione dell’Associazione BIOS – Donne Operate al Seno. Da sempre al fianco delle donne che affrontano il percorso di cura del tumore della mammella e dei professionisti che le accompagnano, la BIOS ha infatti donato una seconda gamma sonda per la rilevazione del linfonodo sentinella.

L’apparecchiatura rappresenta uno strumento fondamentale nell’ambito della chirurgia senologica: utilizzata durante gli interventi per il tumore della mammella, consente infatti di individuare con precisione il linfonodo sentinella, ovvero il primo linfonodo potenzialmente interessato dalla diffusione della malattia. La sua identificazione permette di effettuare procedure sempre più accurate e meno invasive, contribuendo a migliorare il percorso di cura delle pazienti.

La disponibilità di una seconda gamma sonda consentirà di rendere ancora più efficiente l’attività del Centro Senologico, coordinato dalla Dr.ssa Caterina Canepa, garantendo un ulteriore supporto alle équipe impegnate quotidianamente nella diagnosi e nel trattamento delle patologie mammarie.

La donazione conferma il legame consolidato tra l’Associazione BIOS e l’AOU AL, una collaborazione che negli anni si è tradotta in numerose iniziative a sostegno delle pazienti, dei professionisti e dello sviluppo dei servizi dedicati alla senologia.

Un sentito grazie quinti alla Presidente Marta Martini e a tutte le volontarie dell’Associazione BIOS per la sensibilità e la vicinanza che continuano a dimostrare nei confronti della Breast Unit, mettendo sempre al centro il miglioramento costante della qualità delle cure offerte alle pazienti con tumore al seno.