Il centro storico di Acqui Terme si prepara a vivere una lunga serata all’insegna dello shopping, della musica e dell’intrattenimento con la Notte Bianca dei Saldi. Sabato 4 luglio 2026, dalle ore 18:00 fino alle 2:00 del mattino, la città celebrerà l’avvio della stagione dei ribassi estivi. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con l’associazione Acqui 3B Vibes, nasce con l’obiettivo di valorizzare il commercio cittadino, offrendo allo stesso tempo un’importante occasione di aggregazione per residenti e turisti.

Un centro cittadino in festa

Per tutta la durata della manifestazione, le piazze e le vie del centro ospiteranno un ricco programma diffuso fatto di animazione e momenti di svago. Le attività commerciali, vere protagoniste della serata, accoglieranno i visitatori con aperture straordinarie e proposte dedicate. L’evento si conferma così come uno degli appuntamenti centrali dell’estate acquese, capace di unire la promozione del territorio al divertimento.

Le modalità di adesione per gli operatori

La buona riuscita della Notte Bianca si fonda sulla partecipazione attiva del tessuto economico locale. Per questo motivo, l’Amministrazione invita commercianti, esercenti e operatori a presentare la propria adesione entro il 30 giugno 2026.

Le linee guida stilate per la manifestazione prevedono diverse opzioni di partecipazione:

Attività commerciali: avranno la possibilità di organizzare iniziative proprie, nel pieno rispetto delle normative vigenti, per contribuire al programma diffuso.

avranno la possibilità di organizzare iniziative proprie, nel pieno rispetto delle normative vigenti, per contribuire al programma diffuso. Pubblici esercizi (bar, locali, enoteche): potranno partecipare direttamente proponendo attività di intrattenimento all’interno delle proprie pertinenze, in linea con le autorizzazioni commerciali e sanitarie già in loro possesso.

potranno partecipare direttamente proponendo attività di intrattenimento all’interno delle proprie pertinenze, in linea con le autorizzazioni commerciali e sanitarie già in loro possesso. Collaborazioni esterne: per ampliare la propria proposta di animazione, le attività con sede fissa potranno avvalersi di collaborazioni esterne regolarmente autorizzate, figurando come committenti e responsabili delle iniziative.

per ampliare la propria proposta di animazione, le attività con sede fissa potranno avvalersi di collaborazioni esterne regolarmente autorizzate, figurando come committenti e responsabili delle iniziative. Operatori senza sede fissa: potranno ugualmente richiedere di partecipare. Sarà cura dell’organizzazione individuare per loro le aree e i servizi più adeguati, compatibilmente con gli spazi disponibili, al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza.

Il modulo per inoltrare la richiesta di partecipazione e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.nottebianca.comune.acquiterme.al.it.